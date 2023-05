Mundo virtual y estafas: "Son delitos complicados por la pérdida de pruebas"

En Santa Fe condenaron a dos hombres por extorsionar y filtrar fotos íntimas de una ex diputada nacional. La Justicia Federal de Rosario los encontró culpables de los delitos de extorsión, amenazas coactivas y falsificación y uso de una marca registrada.

El fiscal federal de la causa fue Fernando Arriego que en diálogo con Radioinforme 3 brindó detalles del caso en particular y dejó conceptos del robo de información en plataformas tecnológicas.

“La navegación en internet sostiene mucha más información de lo que creemos y esta invasión a la privacidad se hace cada vez más posible”, dijo el funcionario judicial.

En el caso en particular sostuvo que “hubo un conjunto de conductas que se combinaron, había pedido de dinero para no filtrar la información y decían que tenían nuevas fotos” de la ex diputada por lo cual “el proceso se comenzaba a tornar para la victima algo muy tormentoso”.

Le pedían dinero y al ser una persona pública y mujer generaba un momento terrible para la víctima.

“Gran parte de la máscara utilizada fue tomar IP del extranjero cuando eran personas de Santa Fe y Rosario. Por lo pronto lo que vimos es que estos sujetos no tenían solo esta causa, ella no era la única, lo destacado que la capacidad de daño en este caso era mucho mayor”, dijo.

Cómo es el delito. Según relató Arriego los delincuentes “acceden por los programas de phishing, algo que también sucede en los sistemas de seguridad de bancos. Se hacen pasar por alguna empresa y piden cambiar la clave de seguridad y a partir de ahí van tomando control de toda la información en el ámbito privado”.

El funcionario judicial aconseja “prestar atención a todos los mensajes que nos llegan de diversas empresas que roban información en sus cuentas. Tomar consciencia que los teléfonos o internet podemos ser víctimas de robos o de sustracción de identidad”.

El fiscal federal alerta que “se hacen también pedidos de CBU para transferencias de dinero, y luego de esto desaparecen”.

“Este mundo virtual es todavía muy desconocido y las estafas se hacen a través de situaciones psicológicas. Los delitos informáticos son complicados por la pérdida de pruebas”, dijo Arriego.