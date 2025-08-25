En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Mil familias no tienen agua desde hace más de un mes: "Nos están matando"

Sebastián, un vecino del Fonavi de Rouillón y Seguí, contó el calvario que atraviesan por la falta de suministro. Aseguró que son 80 torres afectadas. "Tenemos problemas de salud", lamentó.

25/08/2025 | 08:26Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La zona de Rouillón y Seguí no tiene agua desde hace más de un mes.

  1.

    Audio. No tienen agua desde hace más de un mes: "Nos están matando"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Un grupo de vecinos de la torre ubicada en Fonavi, en Rouillón y boulevard Seguí, enfrenta una grave crisis sanitaria al no contar con agua potable durante más de un mes. Sebastián Romero, vocero de la comunidad y reconocido popularmente como el "Gordo Mortero", destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "son 80 edificios de más de 1000 hogares que hace más de un mes estamos sin agua".

El problema se origina en un tanque de agua, el cual presenta fisuras y riesgo de derrumbe. "La solución que encontró Aguas Santafesinas fue llenar el tanque hasta la mitad, lo que nos daba agua principalmente a los segundo y tercer piso, que llegaba a la madrugada", explicó Sebastián, quien mencionó que la situación se ha vuelto insostenible.

Desde hace tres años, los vecinos enfrentan problemas recurrentes con la bomba de agua, que se quema debido a la falta de caudal. "Hace un mes que estamos sin agua porque la bomba que le pusieron se quema, recurrentemente", señaló Sebastián. A pesar de los intentos de los vecinos por comunicarse con Aguas Provinciales, no han recibido respuestas satisfactorias. "Hoy, de hecho, vamos a volver a ir a Aguas Provinciales porque no nos quieren dar una reunión", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El impacto en la salud de los residentes es evidente. "En mi barrio tenemos problemas de salud, de cólicos en el estómago, gastroenteritis, los niños tienen problemas de disrupciones en la piel", detalló Sebastián, quien también mencionó que los adultos mayores sufren complicaciones renales por la escasez de agua. Los vecinos sostienen que el estado de los edificios, construidos en los años 70, contribuye a la situación. "Los caños están tan deteriorados que van haciendo pérdida y se van rompiendo", afirmó Sebastián, quien criticó la falta de acción del gobierno. "Nos están matando, nos están matando", expresó con desesperación.

La comunidad se organiza para hacer escuchar su voz. "Este lunes a las 19, como todos los días, cortamos la calle y hacemos la marcha de las botellas vacías, porque así de vacía están nuestras esperanzas que nos resuelvan el problema", concluyó Sebastián, haciendo un llamado a la solidaridad y a la unión de otros barrios que enfrentan situaciones similares.

Por su parte, desde el Gobierno provincial aseguraron que el sector tiene muchos problemas desde hace años, de carácter internos, puesto que las construcciones son de la década del 70. En paralelo, analizan haber obras en la zona.

Entrevista de Hernán Funes.

