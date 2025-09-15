Mercados desconfían por inapropiada reacción del Gobierno post traspié electoral

Por Sergio Berensztein

En el contexto actual de la economía argentina, las palabras de Axel Kicillof resuenan con fuerza. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien ya tiene la mirada puesta en el 2027, se encuentra en terrenos que podrían considerarse hostiles. Su participación en programas como el de Carlos Pagni esta noche indica que busca posicionarse en el debate económico, especialmente tras la reciente desconfianza de los mercados hacia el gobierno.

Kicillof critica la gestión de los recursos obtenidos a través del blanqueo, el FMI y la liquidación anticipada del campo, sugiriendo que el uso irresponsable de estos fondos ha generado un problema complejo. A su juicio, el Fondo Monetario Internacional debe reconocer sus errores en la concesión de créditos, especialmente en el caso de la administración Macri, y proponer soluciones efectivas.

La situación de los mercados tras la derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires es alarmante. El riesgo país ha aumentado, y la caída de acciones y bonos ha resultado en una pérdida de capital que supera los 12.000 millones de dólares. Este escenario plantea una interrogante sobre cómo el gobierno manejará la confianza de los inversores en el futuro.

La frustración y ansiedad se hacen evidentes, ya que el gobierno parece haber subestimado la gravedad de la situación, confiando en que cambios superficiales podrían ser suficientes para revertir la situación. La reciente designación de Lisandro Catalán como ministro del interior, aunque busca dar una señal de ahorro, no parece ser suficiente para cambiar la percepción del mercado.

Los gobernadores, que habían propuesto mecanismos de financiamiento a través de impuestos, se sienten descontentos por el veto presidencial. La posibilidad de que este veto se revierta podría significar otra derrota para el gobierno, que ya muestra descontrol en su agenda parlamentaria. A pesar de que el presidente podría aumentar su representación en el Congreso, esto no garantiza la posibilidad de implementar reformas estructurales necesarias.

El futuro del gobierno depende de cómo maneje la relación con nuevos actores políticos, como la Liga de Gobernadores, que se posiciona como una fuerza pluripartidaria. Además, la figura de Kicillof se renueva, buscando presentarse como un candidato más moderado y pragmático. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si esto le alcanzará para competir en la presidencia.

La clave para el gobierno radica en recuperar la confianza de los mercados, algo que no se logra solo con medidas fiscales, sino también con una gestión política efectiva. Las internas dentro del gobierno complican aún más la situación, ya que existen diferentes visiones sobre el rumbo a seguir. Algunos sectores abogan por un retorno a la mística de la campaña, mientras que otros buscan un enfoque más pragmático.

La reciente crítica de un economista sobre la estrategia de tipo de cambio del gobierno resalta un error inicial que ha condicionado toda la política económica. La desconfianza no proviene únicamente de problemas fiscales, sino también de la gestión política insuficiente. Sin cambios significativos, Argentina continuará enfrentando volatilidad y pérdida de dólares.