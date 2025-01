¿Mauro Icardi a Newell’s?: "Se incorporó su amigo Navas, no sé a futuro…"

Este verano el nombre de Mauro Icardi sonó como posible refuerzo de Newell’s. Su condición de hincha del club es conocida desde siempre, y el rumor tomó fuerza en medio de sus problemas afectivos con la “China” Suarez y Wanda Nara.

Al anunciar su lanzamiento a la política, Aldana Icardi, la hermana de Mauro, habló de la posibilidad de que su hermano vista la camiseta rojinegra.

“Yo soy de Newell’s, mi papá es de Central, le salieron todos hijos leprosos. Hablamos de Newell’s, pero no desde el lugar de Mauro, que se recupera de una lesión. Él tiene a su amigo Navas, que hace poco se incorporó al club. Hoy te digo que no, no sé a futuro”, expresó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Icardi y Keylor Navas, reciente incorporación leprosa, compartieron plantel en el PSG de Francia.