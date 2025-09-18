La conmovedora historia de Roque, el perrito que transformó maltrato en amor

Una conmovedora historia de rescate y amor por los animales se vive en Jujuy, donde un perro maltratado, conocido como Roque, encontró un nuevo hogar gracias a la intervención de un grupo de rescatistas, entre los que estaban el columnista de Cadena 3, Sergio Berensztein, y su esposa.

Tras haber sido víctima de maltrato extremo, llegó a la fundación San Roque, donde su cuidadora, Gabriela, describió su proceso de recuperación: “No tenía idea de lo que era una caricia, un contacto de amor. Nos ha costado mucho, mucha terapia”.

Gabriela destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la importancia de la castración y el cuidado responsable de los animales. “Estamos permanentemente tratando de unir personas por el amor hacia los animales, enseñando la importancia de la castración”, señaló. La fundación San Roque alberga a 500 animales, y Gabriela compartió que reciben apoyo del gobierno provincial en forma de donaciones de alimento, aunque aún enfrentan desafíos para cubrir las necesidades de todos los animales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Recibimos aproximadamente 300 bolsas de alimento por mes. 150 bolsas ya desde el año 21 que el gobierno de la provincia de Jujuy nos dona”, informó Gabriela, quien también menciona la necesidad de recaudar fondos para cubrir gastos veterinarios. “Los honorarios veterinarios son extremadamente caros”, añadió.

La historia de Roque y su rescate resuena con muchos amantes de los animales, y Gabriela enfatizó el cambio que estos animales pueden generar en la vida de las personas: “El amor por los animales une a las personas”. La fundación San Roque invita a la comunidad a colaborar y seguir su labor a través de sus redes sociales.

“Toda ayuda va a ser una bendición porque la verdad no la estamos pasando nada bien”, concluyó Gabriela, reflejando la realidad de quienes trabajan incansablemente por el bienestar animal en Jujuy.

Entrevista de Hernán Funes y Sergio Berensztein.