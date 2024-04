Goity, sobre las paritarias: "Si hay paros, se descontarán los días"

El ministro advirtió que si los docentes no aceptan la oferta y paran, no cobrarán los días no trabajados. También confirmó que harán una presentación judicial por el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

30/04/2024 | 07:49 Redacción Cadena 3 Rosario