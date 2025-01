Francos y los cortes de luz: "Faltó inversión, esto no se soluciona en un año"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, los motivos de los cortes de luz que afectaron a Rosario y parte de la provincia de Santa Fe, y también a miles de usuarios del AMBA.

"Ayer en la tarde de los 50 mil afectados por el corte de luz (en el AMBA), se habían recuperado 40 mil y estábamos solamente con 10 mil y en camino de solucionarlo. Después vino una nueva oleada de cortes. Todo esto tiene que ver con la falta de inversión. Los temas eléctricos, de energía eléctrica, no se solucionan tampoco en un año, porque construir una central generadora de electricidad lleva entre dos y cuatro años, dependiendo de qué tipo sea y de qué magnitud sea”, argumentó.

“Ni hablar de generación nuclear el tiempo que lleva –sumó el funcionario nacional-, y por supuesto la distribución de energía, que es algo de lo que genera muchos de los problemas eléctricos en Argentina, también es malísima. Entonces ayer comenzó por quemarse por el sobrecalentamiento de una cantidad de cables en una central de distribución. Bueno, todo eso demanda inversión, y las inversiones llevan su tiempo y los desarrollos llevan su tiempo”.

Y concluyó: “Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno fue comenzar a ajustar las tarifas porque el Estado estaba subsidiando algo así como el 80 por ciento del costo total de la energía. Subsidiaba a ricos y a pobres, a todo el mundo. Entonces la idea que el Gobierno de entrada dijo ‘cada uno tiene que pagar la energía que consume’, con algunas diferencias por estratos sociales, etc., pero la energía que se consume debe pagarse porque si no, no se puede reponer el sistema”.