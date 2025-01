Francos y el Presupuesto: "Somos minoría, ¿por qué someternos al debate?

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, brindó una extensa entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y se refirió al no envío de la ley de Presupuesto 2025 al Congreso de la Nación. Además, ratificó la intención de eliminar las PASO, entendió el reclamo de las provincias en materia de retenciones y dijo que 2025 será un buen año en lo económico.

Sobre la decisión de no incluir el Presupuesto en las sesiones extraordinarias, Francos señaló: “¿Por qué tendríamos que mandar nosotros el Presupuesto, que tenemos 38 diputados y 6 senadores, y someternos al debate nuevamente y a que nos aprueben un Presupuesto con el que no estamos de acuerdo?”.

“El Presupuesto fue enviado al Congreso como marca la Constitución en el momento correspondiente, ahí se debatió en ambas cámaras, fueron funcionarios del Ejecutivo, explicaron, y bueno, hubo intentos de modificación, se nos daban vuelta muchos temas , y enviarlo en extraordinarias es una decisión del Ejecutivo. Nosotros estimamos que no era oportuno que nos quieran cambiar aspectos fundamentales que tienen que ver, en definitiva, con lo que venimos haciendo todo este año. El eje central de la política del gobierno era volver al equilibrio fiscal que se había dejado atrás hace muchos años”, abundó.

Y remarcó: “Cuando el pueblo eligió a Milei como su presidente, lo hizo porque quería romper con un sistema que venía desde hace muchos años demostrando su fracaso y la política no le daba respuestas. Hay elecciones por delante este año, por supuesto no son presidenciales, son legislativas, pero el pueblo va a votar y va a decir, estoy de acuerdo con este rumbo o no estoy de acuerdo. Cuando uno mira las encuestas, como opina el pueblo sobre los avances que ha hecho el Gobierno, la verdad, los resultados son positivos. Entonces, nosotros no queremos cambiar eso, queremos seguir avanzando en este sentido y no queremos que el Congreso, en el cual somos una minoría, nos someta a cambios presupuestarios que nos compliquen el derrotero del gobierno”, insistió.

Por otro lado, el jefe de Gabinete dijo que la eliminación de las PASO “tendría que ser ahora” y señaló: “Para nosotros es muy importante fundamentalmente lo que se refiere a la eliminación de las PASO, por motivos que ya hemos explicado muchas veces, pero fundamentalmente porque es un costo. Es un mecanismo que ha sido absolutamente inservible para el sistema político, para el sistema electoral y que tiene un altísimo costo económico del orden de los 150 millones de dólares”.

Panorama económico

Francos dijo que 2025 “será un año de crecimiento sin prejuicio de lo que piensen los inversores”, al tiempo que sostuvo que hay que “generar las condiciones para construir un país que fue ejemplo en el mundo”.

En ese sentido, el funcionario se refirió a las retenciones y el pedido que realizaron los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. “El Gobierno va a tomar la medida de reducción de las retenciones cuando esté seguro que pueda hacerlo”, indicó.

"Yo he visto la reunión del gobernador Llaryora con el gobernador Pullaro, sé que el gobernador Frigerio también está en el tema, de un tema que tiene una relevancia fundamental para tanto para los productores agropecuarios como también para el Estado Nacional que son las retenciones. Una parte significativa del equilibrio fiscal tiene que ver con el esfuerzo que hace la producción agropecuaria en la Argentina”, reconoció.