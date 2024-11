Francos, sobre la salida de la crisis económica: "La estamos viendo"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, habló este miércoles en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y afirmó que la salida de la crisis económica se percibe en la calle, más allá de las cifras de la macroeconomía.

“La estamos viendo, mes a mes, no solo se modifica la macro, también la micro. Hay crecimiento en todas las actividades. Los semáforos rojos de diciembre hoy son verdes. Hay crecimiento en toda la actividad económica y hubo incremento en el salario real, contra la inflación. No hay que esperar para ver el futuro, lo estamos viendo”, sentenció Francos.

Por otro lado, sobre el lanzamiento del “brazo armado de las fuerzas del cielo”, observó: “Hay que diferenciar entre las sustancias y las formas. Se puede no estar de acuerdo con las formas en las que se expresan algunos dirigentes, pero lo importante es la sustancia. Se habla de libertad en todos los órdenes, no puede entenderse que haya armas porque van en contra de la libertad. Muchos de nuestros dirigentes son disruptivos. No es la forma personal que yo haya seguido en mi vida, pero el pueblo eligió a un Presidente disruptivo y sus dirigentes tienen formas parecidas”.

Y destacó las prioridades del Gobierno. “No tengo dudas de que se está produciendo un cambio trascendental en Argentina. La posición del gobierno fue difícil en los primeros meses, pero ahora se comprende. La base es vivir con lo que se tiene, sin hipotecar futuro. Este gobierno hizo culto del equilibrio fiscal y lo sostuvo, aun con provincias y sectores sociales demandando más recursos. Este es el inicio de un cambio cultural muy fuerte”, sostuvo.

Consultado por el cobro de tasas municipales en combustibles y facturas de impuestos, Francos dijo que “hay un tema legal” y van a plantearlo ante las autoridades competentes.

En tanto, afirmó: “Habría que aprobar el Presupuesto. Hay diferencias y no se llegó a un consenso. Parece difícil aprobarlo en sesiones ordinarias, pero el gobierno ya dio muestras de que puede manejarse con un presupuesto anterior y obtener superávit fiscal. Sería positivo para el país un Presupuesto 2025, que haya acuerdo de dos poderes en este tema es una buena señal”.

“Somos muy optimistas y estamos esperanzados en que La Libertad Avanza compita en las elecciones con gente de otros espacios, pero con la idea del Gobierno”, comentó en materia electoral, y añadió: “Queremos avanzar con lo de las PASO, que no dieron ningún resultado, fueron una creación política por el interés de alguna fuerza. Pero no tuvo sentido y generó costos para la gente. Pretendemos la eliminación”.

Finalmente, acerca de la reunión entre el presidente Milei y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Giorgieva, señaló: “Las negociaciones con el FMI son permanentes. Hoy no está el Gobierno en una situación de necesidad extrema, pero el Presidente se reunió con Kristalina Giorgieva. Esperamos continuar las conversaciones. Ella se mostró muy confiada en los logros obtenidos por el Gobierno. Seguramente encararemos una etapa nueva que definirán Milei y Caputo. Y con China todo bien”.