Lanzaron la agrupación "Las Fuerzas del Cielo" como el "brazo armado" de Milei

Funcionarios nacionales, dirigentes y referentes de las redes sociales identificados con La Libertad Avanza (LLA) lanzaron la agrupación política "Las fuerzas del cielo", con el objetivo de defender la gestión y respaldar al presidente Javier Milei.

El influencer Daniel Parisini, conocido "Gordo Dan", fue uno de los organizadores y presentó el espacio como “el brazo armado” de los libertarios.

“La agrupación que se está formando hoy aquí es el brazo armado de La Libertad Avanza”, recalcó Parisini al abrir los discursos.

El lanzamiento se llevó a cabo este sábado en la localidad bonaerense de San Miguel, donde estuvieron presentes Agustín Laje, el diputado bonaerense Agustín Romo; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; el diputado nacional Santiago Santurio; el subsecretario de Políticas Universitarias, el "Profe" Alejandro Álvarez; el referente conocido como "Sagaz", entre otros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La idea de Las Fuerzas del cielo es formar a dirigentes que puedan salir a defender públicamente el proyecto que encabeza Milei a nivel nacional. Sotelo, uno de los oradores de la noche del sábado, destacó la importancia de ganar "la batalla cultural" en la Argentina para dejar atrás discusiones como la de la Agenda 2030 en medio ambiente y los temas que le interesan a la "izquierda".

Por su parte, Romo expresó: "¿Saben por qué lo logramos? Porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo".

En paralelo a la presentación en el acto, los referentes libertarios lanzaron una convocatoria pública en una página web para que los interesados puedan inscribirse en el espacio.

Para poder hacerlo, se debe ingresar nombre, apellido, número de DNI, mail, número de teléfono, provincia y localidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La "participación es limitada a quienes estén afiliados o dispuestos a afiliarse a La Libertad Avanza", indica la página con el formulario.

Según se informa en la web, están disponibles profesores para la formación en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

La Coalición Cívica repudió a los libertarios que se denominaron "el brazo armado" de Milei

El diputado porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes repudió el lanzamiento de la agrupación Las fuerzas del cielo, que dirigentes libertarios denominaron como el “brazo armado” del presidente Javier Milei.

“El Gordo Dan y su séquito están desesperados por colarse en las listas de La Libertad Avanza. Como se sienten usados y ninguneados, no se les ocurre nada mejor que declararse el ´brazo armado´, un relato tan peligroso como insostenible”, sostuvo Reyes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En sus redes sociales, el diputado de la CC continuó: “Aunque ya van a salir a explicar que sus armas son otras, es triste ver cómo juegan con fuego sin tener idea de las consecuencias”.

“La irresponsabilidad no es libertad. Al final, no pasan de ser actores de una pantomima mal hecha, pero eso no quita que quienes defendemos la democracia de verdad lo rechacemos con todas nuestras fuerzas y sin peros”, resaltó el legislador porteño.