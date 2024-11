Cristina Kirchner: "Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer"

La ex jefa de Estado y próxima presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, encabezó este domingo el acto por el Día de la Militancia peronista en Santiago del Estero y aseguró que está "dispuesta a pagar el castigo" que le quieren "imponer".

"Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer", aseguró la ex mandataria, que dijo no "arrepentirse de nada", días después del fallo de segunda instancia que confirmó su condena a seis años por la causa Vialidad.

Consideró que el "castigo" tiene varias razones: "Porque le pagamos al Fondo, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitre, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI".

"El castigo que me quieren imponer, al lado de los desaparecidos. El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me voy a arrepentir de nada de lo que hice. No me lo van a perdonar nunca: la condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones", destacó.

En tanto, Cristina Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que no se parece el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien definió como "nacionalista" que defiende las políticas en favor de su país.

"Este es un koala, payasesco y humillante. Los argentinos no nos merecemos esto", resaltó.

La ex presidenta se expresó así al encabezar el acto por Día de la Militancia peronista, en el que se conmemora la vuelta a la Argentina del ex presidente Juan Domingo Perón, en 1972, después de estar proscripto 18 años.

Cristina Kirchner ingresó al club santiagueño Quimsa con el tema "Fanático" de Lali Espósito y compartió el escenario con el organizador del evento y senador nacional José Neder y con el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.

Cristina en el acto por Día de la Militancia peronista

Al realizar un análisis sobre la actualidad política nacional, lanzó: "Nos vienen a vender que el Estado no sirve, cuando puntualmente Elon Musk empezó con un préstamo de millones de dólares".

En la misma línea, recordó que "el Estado de los Estados Unidos siempre aportó para todos los avances tecnológicos" y, por eso, "hay que defender" el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y "a toda la comunidad científica".

"Es insostenible vender un país que se sostenga solamente de una economía agroexportadora", sostuvo.

"Tenemos que poder construir el Estado necesario con valor agregado para que, mientras tanto, podamos reincorporar a los que se cayeron. Quieren construir un modelo donde sobran 40 millones de argentinos. En la historia de nuestro país el sector público ha desarrollado tareas muy importantes. A ver si creen que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este, que es un koala payasesco y humillante. Trump hace lo que tiene que hacer, los que no lo hacen son los que manejan este país", sentenció.

Para finalizar, invitó a que "los militantes de todos los partidos, sociales, culturales" se unan al festejo de este día, incluso propuso que se unan los empresarios "en tanto y en cuanto no sea la militancia personal sino colectiva", donde se trabaje en favor del sector y "para convencer que, desde lo individual, no se va a salvar nadie".

Al comienzo del acto, la ex jefa de Estadp indicó que quiso hacer el acto en esa provincia porque "siempre acompañaron las propuestas" que el partido lleva adelante "desde el año 2003" y porque "hay que ser agradecidos, aunque algunos se olviden".

"Esta provincia es modelo de construcción política. Desde el 2004 al 2022 fue la economía provincial que creció en un 96%, y fue la que tuvo el índice más bajo en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas. Además, en el censo del año 2022 se informó que aquí es donde más propietarios de viviendas hay. Porque a los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero que todos los argentinos puedan aspirar a la vivienda propia o un auto o una moto con la que trasladarse", señaló.

Por su parte, el gobernador Gerardo Zamora, le agradeció a la actual titular del PJ volver a visitar la provincia, y al peronismo "por siempre hacerlo parte de hechos" vinculados a la vida democrática.

"Para mí, siempre es un honor reivindicar el regreso del General Perón después de la proscripción, al igual que Alfonsín porque son figuras con errores y con aciertos, que contribuyen a la conformación de la Patria. Nosotros amamos la Patria y ese es el punto central de la militancia. Gracias a militantes de banderas radicales y de otros frentes que no son el nuestro por estar y participar. Ningún sector corporativo nos va a decir lo que tenemos que hacer", concluyó el mandatario provincial.

También asistieron al evento los senadores Juan Manzur (Tucumán), José Mayans (Formosa), Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Buenos Aires), Oscar Parrilli (Neuquén), entre otros funcionarios, y varias organizaciones militantes locales.