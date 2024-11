Milei y Georgieva se reunieron en Brasil para buscar un nuevo acuerdo con el FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este martes los "impresionantes progresos" en la estabilización de la economía, tras su encuentro con el presidente Javier Milei.

"Tuve otra reunión productiva con el presidente @JMilei de Argentina. Hicimos un balance de los impresionantes progresos realizados en la estabilización de la economía y en su mayor orientación hacia el mercado", dijo Georgieva en un la red social X.

Afirmó que desde el organismo "estamos dispuestos a apoyar a la Argentina y a su pueblo en la construcción de estos logros". Milei se reunió con Georgieva en el marco de la Cumbre del G20 que se está desarrollando en Río de Janeiro, Brasil.

/Inicio Código Embebido/

Had another productive meeting with President @JMilei of Argentina. We took stock of the impressive progress in stabilizing the economy and making it more market-based. We stand ready to support Argentina and its people in building on these achievements. pic.twitter.com/pTqFYZjdFA