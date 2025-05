Gigi Hadid y Bradley Cooper hacen oficial su relación con un romántico beso en su cumpleaños

Gigi Hadid y Bradley Cooper oficializaron su relación tras semanas de especulación, al compartir imágenes de su reciente encuentro. El fin de semana, la modelo celebró su cumpleaños número 30, donde publicó en sus redes sociales una foto que la muestra besando a el actor detrás de un gran pastel, un gesto que dejó entrever su felicidad en pareja.

En su cuenta de Instagram, Hadid expresó: "Me siento tan afortunada de tener 30 años, cada momento, cada altibajo ha sido una lección valiosa. Agradezco a todos los que me apoyan constantemente, es una bendición sentirme tan querida". Con este mensaje, la modelo no solo celebró su cumpleaños, sino también el amor que recientemente encontró.

Los rumores sobre la relación entre Gigi y Bradley comenzaron a surgir a inicios de octubre de 2023, después de que fueran fotografiados cenando en un restaurante exclusivo de Nueva York, ciudad en la que reside la modelo. Desde entonces, varios encuentros han alimentado las especulaciones sobre su noviazgo.

Muchos fans y medios de comunicación han elogiado esta nueva pareja, sugiriendo que ambos comparten intereses y afinidades, lo que podría resultar en una relación duradera. La combinación de sus carreras exitosas y su atractivo personal ha captado la atención del público.

El impacto de la relación no solo resuena en el ámbito del entretenimiento, sino que también plantea el interés por ver cómo esta pareja influyente podría colaborar en proyectos futuros. Ambos son referentes en sus respectivos campos, lo que podría abrir puertas a nuevas oportunidades laborales y creativas.