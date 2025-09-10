En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Feroz ataque: tiraron dos bombas molotov en unas canchitas de Rosario

El hecho tuvo lugar en el complejo deportivo Mega 8, ubicado en la intersección de Garzón y boulevard Seguí, en la zona oeste de la ciudad.

10/09/2025 | 10:07Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Una de las bombas dañó la estructura del predio.

Un ataque con bombas molotov se registró en el complejo deportivo Mega 8, ubicado en la intersección de Garzón y boulevard Seguí, en la zona oeste de la ciudad. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de este miércoles y dejó daños en la estructura de los baños y vestuarios del lugar.

Las dos bombas molotov fueron lanzadas desde el exterior del complejo, causando explosiones que impactaron en parte de la infraestructura. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se conocen los motivos detrás del ataque.

El complejo, que cuenta con canchas de césped sintético y se encuentra en proceso de expansión, se convierte en un punto de encuentro popular durante las tardes y noches.

Las autoridades están indagando si el ataque está relacionado con alguna disputa interna que pudo haberse desarrollado en una de las canchas. Por ahora, los daños materiales se limitan a la estructura de los vestuarios y canchas del complejo.

Informe de Fernando Carrafiello.

