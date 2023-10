Faltan insumos para cirugías cardiológicas: "Esto en vez de mejorar, se agrava"

La falta de insumos médicos sigue generando preocupación en el sector sanitario. Los cardiólogos plantean que no cuentan con los insumos básicos para realizar intervenciones quirúrgicas.

“La salud es un tema muy especial, que no se tiene en cuenta hasta que se pierde. Hace un mes alertamos por el faltante de insumos. Esto en vez de mejorar se agrava, por eso alertamos a la población y las autoridades por esto, que cada vez es peor. De no haber cambios, no está garantizada la realización de los procedimientos”, señaló Martín Cisneros, presidente de CACI (Colegio Argentino de Cardiólogos Intervensionistas), en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Quizá los procedimientos programados ven demoras cada vez peores. Para una angioplastia, la espera debería ser de 48 horas, pero se retrasa hasta 20 días”, precisó.

“En las grandes ciudades de nuestro país la provisión de insumos es mayor. Todo lo que usamos es importado. No hay productos nacionales para realizar una angioplastia coronaria. Esto es multifactorial. Nunca vivimos algo como esto”, concluyó.