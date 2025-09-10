Estalló por el estacionamiento en doble fila y se viralizó: "Estoy re caliente"

Una mujer de Rosario, identificada como Natalia, se ha vuelto viral tras compartir su experiencia con la problemática de la doble fila en los colegios de la ciudad. En un video publicado en TikTok, Natalia expresó su indignación al encontrarse con varios autos estacionados en doble fila mientras intentaba salir de un estacionamiento en Alvear al 700, cerca del colegio Maristas. “Estoy re caliente. Pagué el estacionamiento a medido y me tuve que quedar 15 minutos para salir porque tengo 3 autos en doble fila”, comentó.

La situación se agravó cuando Natalia observa que “la verdad es que la falta de respeto de la gente es total”. En su relato, mencionó que uno de los conductores, al que identificó como dueño de una camioneta 4x4, dejó su vehículo en doble fila sin baliza, lo que complicó aún más el tránsito. “Papis de Maristas, dejen de cagarse en la gente”, enfatizó Natalia en su video, que ha resonado con muchos rosarinos que viven situaciones similares.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Natalia aclaró que su experiencia ocurrió fuera del horario escolar, ya que estacionó su auto desde las 18.02 hasta las 19.02, y sostuvo que hay una ordenanza que prohíbe estacionar cerca de las escuelas céntricas entre las 7 y las 18. “Yo pagué un estacionamiento medido. En vez de estacionar en doble fila, que ellos son los infractores, tendrían que haber metido su auto en un estacionamiento”, argumentó.

Natalia también señaló que la situación de caos en el tránsito en horarios de entrada y salida de los colegios no es un hecho aislado. “Es una locura transitar por el centro de Rosario en horario de entrada o salida de colegios. En algunos colegios hasta hay triple fila”, aseguró. A pesar de su frustración, Natalia busca generar conciencia sobre la falta de empatía en la comunidad, afirmando que “no necesitamos que nos pongan una multa. Tenemos que aplicar la empatía y darnos cuenta que no está bien hacer eso”.

Entrevista de Hernán Funes.