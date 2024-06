"Chino" Navarro: "La compra de alimentos del Estado históricamente es opaca"

Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita y parte del Gobierno de Alberto Fernández, cuestionó la política alimentaria del presidente Javier Milei, pero pidió resolver causas profundas para terminar con el hambre.

“Es muy difícil gestionar, es darle de comer a millones, no es un asado en una casa o una comida en un club, una peña… son decenas de miles de comedores en todo el país. Y Milei los demoniza. Son alimentos de la gestión anterior, del 10 de diciembre a la fecha este Gobierno no compró un paquete de fideos o de leche en polvo”, criticó Navarro en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Milei no inventó la pobreza ni la crisis, venia de nuestro Gobierno y del de Macri. Yo a Petovello no la conozco, le deseo lo mejor, pero no hicieron nada y el alimento que tenían no lo distribuyeron”, aseguró, y agregó: “La compra de alimentos del Estado históricamente es opaca. En un momento no teníamos aceite. Hay ineficiencia y no me sorprendería, hubo denuncias por precios y demás. No está mal que se busque un sistema más transparente, pero el tema del hambre no es algo ideológico”.

Navarro, más allá de cuestionar al oficialismo, dijo que tiene más preguntas que respuestas y manifestó: “La forma de reconstruirnos es en la calle, sin discutir las consecuencias y no las causas. Debería darnos vergüenza seguir discutiendo si hay leche o repartimos bolsones de comida. ¿Cómo resolvemos el problema para que todos tengan trabajo y vivan y coman en su casa? Es lamentable”.

Poca presencia del Estado y falta de acuerdo

El referente del Movimiento Evita dijo que actualmente la dirigencia política no frecuenta las calles y el Estado no está presente en los barrios. “El Estado se retiró de las barriadas se retiró en 2001. Hubo cosas positivas como la Asignación Universal por Hijo, moratorias para quienes no pudieron jubilarse. Pero se retiró. El Estado no tiene presencia. No hay Estado. Y los políticos, oficialistas y opositores, no tienen la más puta idea de lo que pasa en los barrios. No van al cine, a la cancha, a una plaza o a ningún lado”, sostuvo.

“En un momento se demonizaban las organizaciones sociales. En vez de discutir la pobreza se discuten las consecuencias. A veces los periodistas dicen cualquier barbaridad y ni siquiera denuncian. Cuidemos a los que ponen la cara todos los días. Muchos hablan de comedores y nunca fueron. Hay que frenar con la motosierra, los muertos, la violencia. busquemos puntos en común para salir adelante. Los platos rotos después los paga el pueblo, no la dirigencia política”, apuntó.

Y cerró: “Hay dirigentes opositores y paraoficialistas y periodistas que dicen cualquier cosa. En vez de bajar los decibeles, tiran nafta al fuego. Deberíamos frenar, estamos a tiempo de encausar el problema. El oficialismo debe calmarse, debe haber algún dirigente trasnochado que quiera que fracase, yo no”.