Habló el exfuncionario echado por alimentos guardados: "Tengo las manos limpias"

El ex secretario de Niñez y Familia de la Nación, Pablo de la Torre, desplazado por el Gobierno tras el escándalo de la cantidad de alimentos que estaban almacenados en galpones del Ministerio de Capital Humano prontos a vencerse, rompió el silencio en su cuenta de X.

"Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza", expresó este sábado.

Y expresó: "No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio".

Cabe remarcar que el Gobierno presentó una investigación en la Oficina Anticorrupción y también denunció penalmente a De la Torre en medio de sospechas de contrataciones irregulares, con un esquema de facturas apócrifas y supuestos retornos de los contratados.

