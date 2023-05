Cada vez se ve más gente viviendo en situación de calle en Rosario

“Con la situación económica y de pobreza que va creciendo se nota mayor movimiento en las calles, pero no es la única causa”, dijo José Luis Tabares, director general de Intervenciones Emergentes en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad a Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario.

El funcionario municipal advirtió que “también hay gente que duerme en la calle y como cuidan coches o cartonean y no vuelven a su domicilio o algunas otras con consumos problemáticos”.

Los vecinos pueden comunicarse al número telefónico 147 para avisar sobre alguna persona en esta situación, en este sentido Tabares aclara que “no se retira a la persona, sino que se realiza un abordaje de acuerdo a las circunstancias”.

“Analizamos varias alternativas y el por qué está en situación de calle, no es solo porque no tiene trabajo y no tiene casa. Existe gente expulsada de sus lugares por violencia familiar, consumo de sustancias, expulsado de territorios por la criminalidad”, dijo.

El funcionario dijo que “tenemos refugios de noche, casas asistidas. También el pago de alojamiento para personas en situación de calle que lo necesitan. Ayudarlos a tener un DNI en oportunidades y acercarlos a una jubilación”, cerró.