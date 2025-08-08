Blanco y la candidatura de Farías: "Ponemos lo mejor de la casa"

En la provincia de Santa Fe, el Partido Socialista se integra al bloque federal Provincias Unidas, con Gisela Scaglia, actual vicegobernadora y presidenta del PRO, liderando la lista, seguida por el diputado provincial Pablo Farías. Joaquín Blanco, secretario general del Partido Socialista, destacó que esta decisión responde a un largo proceso de construcción política. “Nos sentimos convocados desde hace muchos años en la construcción de un proyecto federal”, afirmó Blanco en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

El diputado mencionó que la diversidad del bloque “Unidos” debe reflejarse en la lista de diputados nacionales. “Estamos muy satisfechos. Hubo un entendimiento de nuestro planteo y una generosidad por parte del gobernador y de la vicegobernadora”, agregó. La elección de Pablo Farías, quien tiene una trayectoria amplia en la política provincial, se considera estratégica para fortalecer la propuesta del bloque. “Ponemos lo mejor de la casa para acompañar esta propuesta que lidera el gobernador”, dijo al respecto Blanco.

A su vez, resaltó la importancia de la paridad de género en la elección, valorando el gesto de Scaglia de dejar su puesto institucional para encabezar la lista. “Es un gesto que se valora enormemente”, expresó. Además, el diputado mencionó que la propuesta busca ofrecer una alternativa a los modelos actuales que, según él, no ofrecen futuro a la población.

Sobre las ideas que propone el bloque, Blanco señaló que buscan un “país normal” basado en la división de poderes, el respeto a las provincias y un modelo económico centrado en la producción y el desarrollo. “Queremos un modelo de baja inflación, que permita a Argentina crecer”, afirmó. Criticó tanto el modelo del kirchnerismo como el de Javier Milei, argumentando que ambos carecen de un enfoque en el desarrollo económico sostenible.

Blanco también expresó su convicción de que hay un espacio para una tercera fuerza política en el país. “La gente no quiere volver al pasado, pero se da cuenta de que este modelo no ofrece futuro”, sostuvo. Además, mencionó que el bloque Provincias Unidas tiene como objetivo consolidarse en la Cámara de Diputados y que Santa Fe y Córdoba pueden ser claves en las próximas elecciones.

Finalmente, el diputado se refirió al reciente anuncio de YPF sobre la creación de Santa Fe Bio y la reactivación de la refinería San Lorenzo, indicando que esta inversión de 400 millones de dólares en biocombustibles representa un avance significativo para la región. “Vamos a revolucionar la industria del biodiesel”, concluyó Blanco, mostrando optimismo por el futuro de la producción energética en la provincia.

Entrevista de Hernán Funes.