Benegas Lynch: "Quizás la autocrítica sea ir más despacio"

El presidente Javier Milei ha rechazado el financiamiento universitario y confirmado el veto a la ley de emergencia pediátrica relacionada con el hospital Garrahan. Este anuncio se produce en un contexto de relanzamiento de mesas políticas tras los recientes resultados electorales, donde el gobierno busca conectar con la Argentina profunda a través del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Alberto “Bertie” Benegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza, compartió en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario su percepción sobre el estado de ánimo del presidente: “Lo veo muy bien. La política que te cría canas, a él lo rejuvenece”. Benegas Lynch también ofreció un análisis de los resultados electorales, señalando que “la batalla cultural es algo que lleva décadas” y que el 33% obtenido por su partido en Buenos Aires es un logro significativo, considerando el histórico bastión peronista de la región.

Respecto a la estrategia del gobierno, el diputado reflexionó sobre la nacionalización de la gestión: “Quizás la autocrítica sea de, vamos más despacio, no vamos a meter cinco goles por partido”.

Benegas Lynch enfatizó la necesidad de un mensaje más claro y efectivo para conectar con los votantes, afirmando que “no se puede echarle la culpa al votante” y que el desafío radica en transmitir los beneficios de la libertad.

En relación a la convocatoria del ministro Catalán a los gobernadores, Benegas Lynch consideró que es fundamental que se revisen los acuerdos previos para abordar temas como la coparticipación y el equilibrio fiscal, señalando que “no se puede gastar más de lo que se tiene”. Además, destaca la importancia de la unidad dentro del partido y la necesidad de mantener un enfoque crítico y constructivo en la política.

Finalmente, ante la inminente discusión del presupuesto, Benegas Lynch expresó su esperanza: “Ojalá, esa fue la intención desde siempre”, refiriéndose a la posibilidad de normalizar la situación económica del país. Concluyó afirmando que el compromiso del presidente con el presupuesto es claro y que espera que sus colegas en el Congreso entiendan la necesidad de un gasto estatal razonable.

Entrevista de Hernán Funes.