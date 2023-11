Aparentemente ebrio, chocó contra un taxi y dijo que iba en contramano

Ocurrió en Santa Fe y Rodríguez. El conductor del vehículo particular no quiso hacerse el test de alcoholemia y terminó en la comisaría. Antes dijo que el taxista circulaba en sentido contrario al de la calle, lo que no era cierto.

06/11/2023 | 07:18 Redacción Cadena 3 Rosario