"Se venderá el 44%": el Gobierno avanza con la privatización de Nucleoeléctrica

El Gobierno nacional confirmó este martes que privatizará parcialmente Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, responsables de aportar alrededor del 7% de la energía eléctrica del país. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que en los próximos días se publicará el decreto que dará inicio al proceso, contemplado en la Ley Bases.

“Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina”, precisó Adorni en su habitual conferencia de prensa. El plan prevé la venta del 44% de las acciones de la compañía, en un bloque, a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 51% permanecerá en manos del Estado nacional.

Además, se implementará un programa de propiedad participada que permitirá a los trabajadores acceder hasta al 5% del capital accionario. Según la Secretaría de Energía, la medida busca “incluir a los empleados en el esquema accionario” y reforzar la estrategia de financiamiento del sector.

Objetivos y contexto económico

El Gobierno argumentó que la decisión se enmarca en el plan de promover la inversión privada en el sector nuclear, con metas concretas: avanzar en la construcción del primer reactor modular argentino, extender la vida útil de las centrales existentes e impulsar la minería de uranio en el país.

La Secretaría de Energía subrayó que en 2023 NASA recibió transferencias estatales por $700 millones, mientras que en 2024 no obtuvo aportes, lo que marca —según remarcaron— un cambio en el modelo de financiamiento hacia una mayor participación privada. “Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I, que prevé su reingreso en 2027, y el sistema de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II”, destacaron en un comunicado.

La compañía, actualmente presidida por Demian Reidel, es una de las pocas estatales con resultados positivos: en el primer trimestre de 2025 obtuvo un superávit de $17.234 millones. Analistas del sector estiman que su valuación total podría alcanzar los US$1.000 millones.

Reconfiguración accionaria

Hoy los accionistas de Nucleoeléctrica son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa). Para concretar la privatización, estos organismos transferirán sus participaciones a la Secretaría de Energía, que será la encargada de ejecutar la operación.

Adorni enfatizó que la medida forma parte del proceso más amplio de privatización de empresas públicas, bajo la coordinación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. “Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, insistió el portavoz.

Con esta decisión, el Gobierno busca marcar un giro en la política energética argentina, apostando a la inversión privada como motor de modernización y expansión del plan nuclear.