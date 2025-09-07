Schiaretti: "No hay gobierno exitoso si las familias no llegan a fin de mes"

Tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que mostraron un contundente triunfo de Fuerza Patria y una derrota marcada de La Libertad Avanza, referentes del interior del país analizaron los resultados y sus implicancias políticas. Entre ellos, el ex gobernador de Córdoba y referente de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, se pronunció a través de su cuenta de X.

“Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos”, señaló Schiaretti, enfatizando la necesidad de políticas que garanticen bienestar económico y estabilidad social.

/Inicio Código Embebido/

“Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos.” - Provincias Unidas. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 8, 2025

/Fin Código Embebido/

El dirigente resaltó que los resultados en Buenos Aires reflejan la expectativa de la ciudadanía por una gestión enfocada en hechos concretos, más que en confrontación política. La contundente derrota de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, fue interpretada como un mensaje claro de los votantes sobre la prioridad de atender las necesidades de las familias.

Schiaretti concluyó su mensaje destacando que el desarrollo del país depende del trabajo, la producción y la cooperación entre provincias, insistiendo en la importancia de construir un futuro económico sólido y sostenible: “El camino es con trabajo, producción y sentido común”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/