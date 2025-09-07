En vivo

Política y Economía

Schiaretti: "No hay gobierno exitoso si las familias no llegan a fin de mes"

El ex gobernador de Córdoba y referente de Provincias Unidas se manifestó tras la derrota contundente de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses. "Hay un camino para no volver a frustrarnos", sostuvo.

07/09/2025 | 21:50Redacción Cadena 3

FOTO: Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba. (Foto: archivo).

Tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que mostraron un contundente triunfo de Fuerza Patria y una derrota marcada de La Libertad Avanza, referentes del interior del país analizaron los resultados y sus implicancias políticas. Entre ellos, el ex gobernador de Córdoba y referente de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, se pronunció a través de su cuenta de X.

“Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos”, señaló Schiaretti, enfatizando la necesidad de políticas que garanticen bienestar económico y estabilidad social.

El dirigente resaltó que los resultados en Buenos Aires reflejan la expectativa de la ciudadanía por una gestión enfocada en hechos concretos, más que en confrontación política. La contundente derrota de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, fue interpretada como un mensaje claro de los votantes sobre la prioridad de atender las necesidades de las familias.

Schiaretti concluyó su mensaje destacando que el desarrollo del país depende del trabajo, la producción y la cooperación entre provincias, insistiendo en la importancia de construir un futuro económico sólido y sostenible: “El camino es con trabajo, producción y sentido común”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en las elecciones legislativas en Buenos Aires? Se produjo un contundente triunfo de Fuerza Patria y una marcada derrota de La Libertad Avanza.

¿Quién es Juan Schiaretti? Es el ex gobernador de Córdoba y referente de Provincias Unidas.

¿Cuál es la opinión de Schiaretti sobre el éxito de un gobierno? Señala que ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes.

¿Qué mensaje envió la derrota de La Libertad Avanza? Fue interpretada como un mensaje claro de los votantes sobre la prioridad de atender las necesidades de las familias.

¿Qué sugiere Schiaretti para el desarrollo del país? Propone que el desarrollo depende del trabajo, la producción y la cooperación entre provincias.

