Pullaro y Llaryora: “La gente no quiere más gritos, sino hechos”
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se manifestaron en sintonía tras el triunfo contundente de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses.
07/09/2025 | 20:58Redacción Cadena 3
FOTO: Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, en el Centro Cívico.
Tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que dejaron el triunfo categórico del peronismo, dos gobernadores del interior del país reflexionaron sobre los resultados y su mensaje al Gobierno nacional. Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora coincidieron en resaltar la necesidad de gestión y hechos concretos para enfrentar los desafíos del país.
En su publicación en X, Pullaro sostuvo que “en las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”. El exfuncionario destacó el rol del interior productivo y la importancia de avanzar hacia un futuro basado en producción, trabajo y transparencia.
Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó un mensaje similar: “Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos. Las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división no se resuelven los problemas”. Llaryora subrayó que “desde el interior productivo, #ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”.
Ambos dirigentes coincidieron en señalar que los resultados de las elecciones provinciales reflejan la expectativa de la ciudadanía por políticas concretas, alejadas de la confrontación, y destacaron la importancia de un enfoque basado en el desarrollo, la seguridad y la paz social.
