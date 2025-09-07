En vivo

Operativo Elecciones

Sergio y Fernando

Argentina

En vivo

Operativo Elecciones

Sergio y Fernando

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Pullaro y Llaryora: “La gente no quiere más gritos, sino hechos”

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se manifestaron en sintonía tras el triunfo contundente de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. 

07/09/2025 | 20:58Redacción Cadena 3

FOTO: Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, en el Centro Cívico.

Tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que dejaron el triunfo categórico del peronismo, dos gobernadores del interior del país reflexionaron sobre los resultados y su mensaje al Gobierno nacional. Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora coincidieron en resaltar la necesidad de gestión y hechos concretos para enfrentar los desafíos del país.

En su publicación en X, Pullaro sostuvo que “en las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”. El exfuncionario destacó el rol del interior productivo y la importancia de avanzar hacia un futuro basado en producción, trabajo y transparencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó un mensaje similar: “Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos. Las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división no se resuelven los problemas”. Llaryora subrayó que “desde el interior productivo, #ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ambos dirigentes coincidieron en señalar que los resultados de las elecciones provinciales reflejan la expectativa de la ciudadanía por políticas concretas, alejadas de la confrontación, y destacaron la importancia de un enfoque basado en el desarrollo, la seguridad y la paz social.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué sucedió en las elecciones legislativas en Buenos Aires? El peronismo obtuvo un triunfo categórico.

¿Quiénes reflexionaron sobre los resultados? Los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.

¿Cuándo se realizaron las elecciones? Recientemente, sin una fecha específica mencionada en el texto.

¿Dónde se llevaron a cabo las elecciones? En la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué es importante la gestión según los gobernadores? Sin gestión, no hay futuro; la ciudadanía busca hechos concretos y soluciones a problemas.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho