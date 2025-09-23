Schiaretti estará en Santa Fe al inicio de la campaña junto a Pullaro y Scaglia

FOTO: El ex mandatario cordobés y candidato a diputado, en una anterior visita a Santa Fe.

Este miércoles, el frente Provincias Unidas dará inicio oficial a su campaña electoral en Santa Fe con un acto encabezado por el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien lidera la lista de candidatos a diputados nacionales por el espacio.

El evento se llevará a cabo a partir de las 17 horas en el Club Marinas, ubicado en el Dique 2 del Puerto de Santa Fe, y contará con la participación de dirigentes de toda la provincia. Además, será transmitido en vivo a través de YouTube.

En el escenario también estará presente el diputado provincial Pablo Farías, segundo en la lista santafesina, quien acompañará a Scaglia y a la tercera candidata, Melina Giorgi. Completan la nómina: Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

La convocatoria está dirigida especialmente a intendentes, presidentes comunales, concejales y referentes territoriales, tanto en funciones como electos, que forman parte de los distintos partidos que integran esta coalición en la provincia.

En declaraciones previas, Pullaro afirmó que "las retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y volvió a insistir en la necesidad de una profunda reforma tributaria, uno de los ejes discursivos del espacio.

Provincias Unidas se presenta como una fuerza con una fuerte identidad ligada al interior productivo, y está conformada por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).