RepensAr Summit: empresarios analizaron el rol de Argentina en el mapa inversor

Por segundo año consecutivo, RepensAr Summit, el exclusivo evento que reúne a los dueños del capital para analizar el panorama de inversiones desde y hacia la Argentina, fue el punto de encuentro de un grupo de inversores locales, dispuestos a debatir y analizar las oportunidades existentes en el mapa inversor argentino e internacional.

Durante la mañana de este martes, líderes empresarios nacionales, como Luis Pérez Companc, Miguel Gutiérrez y Santos Uribelarrea, y voces internacionales, como Marko Papic y Stephanie Cherrin, compartieron sus puntos de vista sobre los aspectos claves a la hora de invertir en diversos sectores, como Minería, Agro, VCs, Arte, Private Equity y Real Estate.

El periodista de Cadena 3, Facundo Sonatti, fue uno de los que participó en la organización del evento y ejerció el rol de moderador en los paneles.

Facundo Sonatti, periodista de Cadena 3, en el MALBA.

Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital y cofundador de RepensAr, comentó sobre el evento: “Ha sido una jornada excelente. La calidad de los speakers y contenidos ha sido superlativa. Es entusiasmante palpar el coraje y la resiliencia del inversor argentino. Nunca vi nada igual en mis más de 30 años de experiencia como inversor”.

Por su parte, Francisco Sosa del Valle, CEO de Bunker Invest y también cofundador del RepensAr Summit, expresó: “El evento es una muestra clara del enorme potencial inversor que existe en nuestro país. La clave a futuro está en cómo hacemos para seguir construyendo y consolidar un espíritu de equipo que logre potenciarnos, no sólo como ecosistema de generación de riqueza, sino como país”.

De qué se habló en los paneles del RepensAr Summit 2025

El inicio de la jornada estuvo a cargo de Marko Papic, especialista en macroeconomía y geopolítica y miembro de BCA Research, quien trazó un panorama de la situación internacional, donde destacó la necesidad de que los países “tracen acuerdos multipolares, no unilaterales”. En cuanto a la perspectiva internacional sobre nuestro país, comentó sobre el interés que hoy tiene la Argentina en el mundo inversor y lo atribuyó a que esperan un cambio radical, que termine de suceder en la Argentina, y, en paralelo, destacó el gran valor que se le otorga a nuestro país respecto al capital humano.

Seguidamente, en el primer panel dedicado a inversiones sobre Real Estate, Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital y cofundador de RepensAr Summit, comentó sobre la situación actual del sector y dio algunas definiciones: “Lo que diferencia la crisis actual de la de 2008 es que aquella fue una crisis en V corta: caída y recuperación rápida. Esta vez, estamos viviendo una crisis en L extendida, con un piso mucho más largo y por eso es mucho más transformadora que la de 2008”. Por otra parte, en referencia al futuro, Juliá destacó: “El futuro del real estate no se medirá en metros cuadrados. Se medirá en gigabytes, algoritmos y carbono neutral”.

Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital y cofundador de RepensAr Summit.

En cuanto al agro, uno de los sectores más relevantes para la mayoría de los inversores, tuvo como exponente a Enrique Duhau, presidente de AE Duhau SA, quien explicó: “El agro sigue siendo un buen negocio en nuestro país. Pero no está exento de riesgos, por lo que es clave la diversificación. Y mencionó que, frente a la amenaza del clima, la clave es operar en diferentes regiones y, frente a la volatilidad de los precios, la estrategia es diversificar productos”.

Luego, llegó el turno de la energía, donde Santos Uribelarrea, presidente y quinta generación de MSU, junto a Javier Iguacel, presidente de Bentia Group, analizaron las oportunidades de este sector estratégico. “En el sector eléctrico, es clave trabajar en la normalización del sistema. Venimos haciéndolo conjuntamente con el Gobierno nacional. Es clave que el Estado se corra y deje actuar a los privados”.

Por su parte Iguacel, mencionó “las enormes posibilidades que hoy se encuentran en el sector de Oil & Gas” y resaltó la “enorme habilidad y capacidad que existe en la Argentina para crecer y aportar productividad al sector”, al tiempo que destacó que “existe un consenso político y una política energética adecuada para que la senda de crecimiento continúe”.

Promediando la mañana, la conversación giró en torno a lo que ellos denominaron “Digital Wealth” y el rol de la IA en la administración financiera y la banca privada, donde Francisco Sosa del Valle, CEO y Founder de Bunker Invest y también coorganizador del Summit junto a Alberto Echegaray, founder de Newton Capital, compartieron impresiones sobre las oportunidades que abre el mercado de capitales estadounidense, en especial el gigantesco ciclo de inversiones de los hiperescaladores en inteligencia artificial —estimado en 3 trillones de dólares en los próximos tres años— y la creciente aplicación de la tecnología en la gestión de patrimonios, donde se contrastaron visiones entre quienes apuestan por automatizar procesos y quienes prefieren enfoques más manuales en la selección de compañías.

Finalmente, analizaron el contexto global marcado por acciones en máximos históricos, oro fortalecido y un dólar en proceso de devaluación progresiva. En este sentido, Francisco Sosa del Valle destacó que “lejos de desalentar, este escenario abre nuevas oportunidades de inversión tanto directa como indirecta”.

En esa misma línea, conversaron Stephanie Cherrin, partner de J.P. Morgan Technology Ventures, y Nicolás Tognalli, fundador y managing partner de Cites VC, quienes ahondaron sobre inversiones de Venture Capital. “El potencial argentino es enorme y fácilmente apalancable a través de las experiencias y aprendizajes de mercados adelantados como el de EE.UU.”, expresó.

Otro de los puntos novedosos para la temática de las inversiones, fue el panel dedicado al arte, donde Larisa Andreani, presidenta de ArteBa, conjuntamente con Juan Gómez Minujin, presidente de JP Morgan Argentina, compartieron con el público aspectos novedosos de este sector de gran potencialidad inversora a nivel mundial.

El toque distintivo estuvo a cargo del Puma 614, Juani Hernández, quien compartió su experiencia como jugador de la élite del rugby internacional y contó cómo la construcción de un equipo resiliente, pero con mentalidad ganadora, contribuyó a solidificar la identidad argentina como un sello distintivo en el extranjero. “La planificación a largo plazo fue la clave para que hoy el equipo argentino le pueda competir y ganar a los mejores del mundo. Hubo un repensar de la dirigencia sobre cómo hacer para acercarse a la élite del rugby mundial”, afirmó.

El último de los paneles, abordado desde la mirada de Luis y Lucila Pérez Companc, cristalizó la idea de un legado familiar como eje fundamental del patrimonio empresarial argentino. Desde esa perspectiva, padre e hija compartieron que “la Argentina tiene un potencial enorme para desarrollarse”. Y mencionaron el rol que como empresarios deben cumplir para que ese potencial crezca. “Es necesario involucrarse desde nuestro rol”, señalaron.

Para cerrar el Summit, donde se resumieron los principales aspectos de la jornada, tomó la palabra Miguel Gutiérrez, partner de The Rohatyn Group, quien resumió: “Como sociedad, tenemos que aprender a que las reformas llevan tiempo y que todos los países tienen problemas. Pero es necesario también que los gobiernos miren el largo plazo y atiendan agendas clave, como el acceso al capital o la logística, para que el potencial inversor se desarrolle más. Hay una agenda de cada sector que hay que ver y tratar”, puntualizó.

La edición 2025 de RepensAr fue organizada conjuntamente por Bunker Invest junto a Americas Capital. En esta oportunidad, además, contó con el acompañamiento de JP Morgan, Cites, McLaren, Conte, EY y Newton Capital.

Sobre RepensAR

RepensAr Summit surge como un espacio de diálogo entre los principales actores que forman el ecosistema de las inversiones desde y hacia la Argentina.

Su objetivo es construir consensos y hallar puntos en común, que permitan generar un entorno favorable para que el talento argentino y el capital global se encuentren.

La iniciativa está conformada por más de 90 líderes empresarios de nuestro país y cuenta con un Comité Asesor, integrado por referentes del mundo corporativo, y un Consejo Académico con reconocidos académicos y especialistas.