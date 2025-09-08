Pullaro, tras llamado a una mesa política del gobierno: "Siguen sin escuchar"

El gobernador de Santa Fe y referente de Provincias Unidas cuestionó la conformación de la mesa política de La Libertad Avanza. Advirtió que "la gente viene hablando fuerte y claro" y pidió "enfrentar los graves problemas del presente".

En un duro mensaje publicado en sus redes sociales, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arremetió contra el oficialismo nacional tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, que concentran el 40% del padrón nacional.

La gente viene hablando fuerte y claro.

El gobierno sigue sin escuchar, paralizado.



Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia.



Y plantarse de cara al… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 8, 2025

La crítica del mandatario provincial se produce horas después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara la conformación de una "mesa política nacional" y una "mesa de diálogo federal con los gobernadores" en respuesta al revés electoral. La mesa estaría integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

"La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado", escribió Pullaro en su cuenta de X, en lo que representa una abierta confrontación con la estrategia del Gobierno nacional.

En su publicación, el gobernador de Santa Fe y líder de Provincias Unidas hizo un llamado a superar las viejas prácticas políticas: "Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia".

Pullaro propuso en cambio "plantarse de cara al futuro, proponiendo una nueva alternativa" y destacó que desde Provincias Unidas saben cómo hacerlo: "Con producción, con trabajo, con sentido común, con coraje, con gobernabilidad. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas".

El mensaje del gobernador santafesino refleja el creciente malestar entre los mandatarios provinciales que no pertenecen al peronismo pero que tampoco se alinean completamente con La Libertad Avanza. La derrota en Buenos Aires expone las tensiones dentro del espacio oficialista y con sus aliados potenciales.