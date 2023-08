Pese al acuerdo con el FMI, el dólar "blue" siguió subiendo y cerró a $735

El dólar blue volvió a subir por segunda rueda consecutiva y cerró este miércoles en la punta vendedora a $735, mientras que los tipos de cambio financieros operaron en alza y el Banco Central (BCRA) sumó divisas a las reservas por séptima rueda consecutiva.

El dólar informal subió $8, tras una baja inicial de $2, a $735 para la venta y $725 en la compra, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 109,97%.

La moneda norteamericana sube más de $15 en dos jornadas seguidas, tras el feriado de fin de semana largo.

El Banco Central (BCRA) realizó compras por aproximadamente US$ 101 millones, sumó su séptima jornada consecutiva de saldo positivo, en la semana ya acumula compras por US$ 168 millones y en agosto supera los US$ 970 millones.

Ese nivel de compras impacta en el volumen de las reservas, junto con el desembolso aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 7.500 millones.

El dólar Qatar, que aplica para gastos en el exterior, se ubica en los $660,6 y el ahorro o solidario (sumando los impuestos) y el dólar tarjeta cotizan en $ 642,3.

El dólar mayorista mantiene su valor de $350,05 por unidad y la divisa sin impuestos cerró a $ 367,1 según el promedio de los principales bancos del sistema financiero y en el Banco Nación permaneció estable en los $ 365,5.

En la bolsa porteña el dólar MEP llegó hasta los $677,4 y la brecha con el oficial alcanza los 93,52%, mientras que el Contado con Liquidación subió hasta $745,9 y la diferencia con el oficial se ubica en 113,10%.