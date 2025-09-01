En vivo

Política y Economía

PAMI rechazó acusaciones de sobreprecios y defendió los valores de los lentes

El programa dijo que estos responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en cirugías de cataratas.

01/09/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: PAMI defendió sus valores.

El PAMI rechazó versiones que lo acusaron de pagar sobreprecios en la compra de lentes intraoculares (LIO), y aseguró que los valores actuales responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en las cirugías de cataratas.

Según explicaron fuentes del organismo, anteriormente se abonaba un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a los oftalmólogos a elegir la lente a su criterio e incluso a cobrar copagos indebidos. En cambio, el nuevo esquema fija estándares que obligan a utilizar lentes de mayor rango, viscoelásticos individuales, inyectores descartables y trazabilidad para garantizar transparencia.

“Hoy PAMI no paga de más, paga lo que corresponde para una cirugía segura”, remarcaron. En ese sentido, detallaron que el costo estimado de un kit completo asciende a $188.635, pero tras la licitación se paga $160.000 por volumen y negociación. El paquete incluye la lente intraocular, el gel viscoelástico, el inyector estéril y el código de trazabilidad.

Además, recordaron que otros financiadores del sistema abonan cifras más altas: la obra social del Poder Judicial paga $740.000 por el mismo procedimiento y prepagas como OSDE hasta $1.148.016, mientras que en PAMI el costo total de lente más práctica asciende a $565.000.

Desde la entidad también indicaron que en el sistema anterior no existía garantía de uso de viscoelásticos, había reutilización indebida de insumos y denuncias de cobros adicionales a los afiliados. “Con el nuevo modelo hay más seguridad, control y transparencia”, sostuvieron.

En cuanto a la calidad, fuentes del organismo señalaron que hubo un evento adverso con una lente de un proveedor puntual, lo que motivó un pedido de reemplazo preventivo mientras se realizan las pericias para determinar si se trató de una falla del insumo o de impericia médica.

Lectura rápida

¿Qué organismo rechazó acusaciones de sobreprecios?
El PAMI rechazó versiones que lo acusaban de pagar sobreprecios en la compra de lentes intraoculares.

¿Qué cambios se implementaron en el nuevo esquema?
Se establecieron estándares que obligan a utilizar lentes de mayor rango y garantizan la trazabilidad.

¿Cuál es el costo estimado de un kit completo?
El costo estimado de un kit completo asciende a $188.635, pero tras la licitación se paga $160.000.

¿Cuánto pagan otros financiadores por el mismo procedimiento?
La obra social del Poder Judicial paga $740.000 y prepagas como OSDE hasta $1.148.016.

¿Qué ocurrió con un proveedor puntual?
Hubo un evento adverso con una lente de un proveedor, lo que motivó un pedido de reemplazo preventivo.

