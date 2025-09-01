Audios de Karina Milei: el Gobierno denunció una "operación de inteligencia"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia" con el objetivo de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

"Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", aseguró Adorni en redes sociales.

El audio en cuestión, que se hizo público el pasado viernes, no involucra a figuras como el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino que se trata de una grabación realizada dentro de la Casa Rosada.

Esta grabación causó gran malestar en el Gobierno, ya que, si bien no revela ningún delito", plantea serias implicaciones sobre la seguridad nacional, dado que se trata de conversaciones mantenidas en un espacio tan sensible.

La denuncia penal aún no especifica contra quién va dirigida, pero se sospecha que la grabación fue realizada por alguien con cercanía a la secretaria general. Esto plantea dos posibilidades: que se haya utilizado un dispositivo de grabación clandestino en la Casa Rosada, o que una persona de confianza haya grabado la conversación y la haya utilizado para fines maliciosos.

Informe de Ariel Rodríguez.