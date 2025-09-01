En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Audios de Karina Milei: el Gobierno denunció una "operación de inteligencia"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia un intento de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

01/09/2025 | 13:31Redacción Cadena 3

FOTO: Javier MIlei, Manuel Adorni y Karina Milei.

  1.

    Audio. Audios de Karina Milei: el Gobierno denunció una "operación de inteligencia"

    Ahora país

    Episodios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia" con el objetivo de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

"Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", aseguró Adorni en redes sociales.

El audio en cuestión, que se hizo público el pasado viernes, no involucra a figuras como el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino que se trata de una grabación realizada dentro de la Casa Rosada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta grabación causó gran malestar en el Gobierno, ya que, si bien no revela ningún delito", plantea serias implicaciones sobre la seguridad nacional, dado que se trata de conversaciones mantenidas en un espacio tan sensible.

La denuncia penal aún no especifica contra quién va dirigida, pero se sospecha que la grabación fue realizada por alguien con cercanía a la secretaria general. Esto plantea dos posibilidades: que se haya utilizado un dispositivo de grabación clandestino en la Casa Rosada, o que una persona de confianza haya grabado la conversación y la haya utilizado para fines maliciosos.

Informe de Ariel Rodríguez. 

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho