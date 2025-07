Oposición en Diputados se une para asegurar quórum en proyectos cruciales de salud y educación

Los bloques opositores unieron fuerzas nuevamente en la Cámara de Diputados para firmar los dictámenes de los proyectos que buscan aumentar los recursos destinados a las universidades y declarar la emergencia del hospital Garrahan, en una ofensiva contra el Gobierno Nacional.

El objetivo de los legisladores es sancionar estas iniciativas en la primera semana de agosto, tras el receso invernal, y durante este período realizarán las negociaciones necesarias para asegurar los dos tercios de los votos, en previsión de un posible veto del Gobierno Nacional.

Sin embargo, los opositores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda, y la UCR deberán asegurar el quórum necesario para que se lleven a cabo las dos sesiones requeridas para la emisión de los dictámenes, lo cual abrirá el camino a la discusión de estas iniciativas en el plenario.

Entre los datos relevantes de la última sesión, marcada por la confrontación entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, se destacó el apoyo de varios legisladores aliados del oficialismo hacia los proyectos en cuestión. Apoyaron estos dictámenes los diputados del PRO Héctor Baldassi y Sofía Brambilla; los radicales de la Liga del Interior Mariano Campero y Martín Arjol; la libertaria Marcela Pagano; la exlibertaria Lourdes Arrieta; el misionero Oscar Zago; Eduardo Falcone; Alberto Arrua; y Yolanda Vega.

La postura de estos legisladores representa un llamado de atención, ya que complica la posibilidad de sostener los vetos, dado que con sus votos, La Libertad Avanza no podrá alcanzar los 87 sufragios necesarios, tal como ocurrió el año anterior cuando rechazaron leyes relacionadas con jubilaciones y universidades.

Las votaciones en la última sesión mostraron un fuerte respaldo a los emplazamientos: el proyecto del Garrahan se aprobó con 164 votos a favor y 66 en contra, mientras que el referente a las universidades obtuvo 168 votos afirmativos y 61 negativos, lo que indica las dificultades que enfrenta el oficialismo para mantener su rechazo.

Sobre el Garrahan

La primera reunión se agendó para el martes a las 12, donde se debatirán y firmarán dictámenes en el plenario de las comisiones de Acción y Salud Pública, Familia, Niñez, Juventudes, y Presupuesto y Hacienda, en torno a los proyectos presentados por los diputados de UP Pablo Yedlin y de Encuentro Federal Mónica Fein sobre el Garrahan.

Yedlin, quien ya había logrado un dictamen en salud, había propuesto declarar la emergencia del hospital Garrahan por un periodo de dos años. Por su parte, Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, también había avanzado en el debate sobre la situación del hospital con la visita de expertos.

El dictamen establece que el Gobierno deberá garantizar "la continuidad, fortalecimiento y sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde al nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas".

Asimismo, el punto más destacado del proyecto urge al Ministerio de Salud a realizar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”. En todos los casos, se dispone que “la recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”.

Sobre Universidades

Por otro lado, a las 16 se llevará a cabo el plenario de las comisiones de Educación, presidida por el diputado del PRO Alberto Finocchiaro, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert, donde se tratará el despacho sobre el aumento de recursos para las universidades.

A diferencia de lo tratado con el Garrahan, Finocchiaro no convocó a reuniones informativas para debatir las propuestas sobre aumento de recursos universitarios, por lo que no se descarta que intente realizarlas, lo cual será rechazado por la oposición que busca emitir dictamen de inmediato.

En la comisión de educación se presentan seis proyectos, destacándose la propuesta de los gobernadores, plasmada en una iniciativa presentada por las legisladoras de UxP, Blanca Osuna, y de DPS, Danya Tavela.

La propuesta de los rectores solicita un porcentaje fijo del PBI para las universidades, comenzando con un 1% en 2026, y aumentando a 1.5% en 2031, así como la creación de un fondo de 10 mil millones para carreras estratégicas, el cual se ajustaría según el INDEC.

Además, se prevé un aumento para docentes y no docentes para compensar la inflación desde diciembre de 2023 hasta la fecha, estableciendo paritarias cada tres meses para actualizar salarios en función del IPC.

El proyecto estipula que el Gobierno Nacional deberá convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, basándose en la inflación informada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

"Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y se asegurarán la incorporación completa de las sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos de la convención colectiva correspondiente", se señala. Además, la citación a paritarias "no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdos más favorables para los trabajadores".