Milei viaja a Corrientes en medio de la tensión con los gobernadores

El presidente Javier Milei viajará este lunes rumbo a Corrientes para participar del décimo aniversario de un club libertario, aunque estaría prácticamente descartado un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés, algo con lo que se había especulado.

De esta manera, Milei volverá a pisar suelo correntino por primera vez como presidente en ejercicio.

Su primera visita fue durante la campaña electoral, precisamente el 23 de septiembre pasado, antes de la primera vuelta.

"Será una visita muy acotada, pero va a participar del aniversario del Club y regresará para seguir con sus actividades", aseguró el director del club, Ricardo Leconte, quien también indicó que la confirmación de la presencia vino de parte de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, tendrá su viaje a Salta el martes y sí se encontrará con el gobernador local, Gustavo Sáenz.

La cita será el martes en el acto por el 211 aniversario de la Batalla de Salta, del que también participarán otros mandatarios provinciales.

Será un primer acercamiento de Francos a los gobernadores después de las duras críticas de Milei a las provincias por el estrepitoso fracaso de la ley ómnibus.

Sáenz fue uno de los apuntados por el Presidente como parte de los "traidores".

Sus diputados no acompañaron todos los incisos en los artículos 4 y 5, referido a las bases de las facultades delegadas.

El final de esa novela culminó con la ex secretaria de Minería Flavia Royón fuera del Gabinete.

Royón era un alfil de Sáenz que sobrevivió al recambio gubernamental, ya que estuvo frente a la Secretaría de Energía durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía entre agosto del 2022 y diciembre de 2023.

"No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer", advirtió Sáenz la semana pasada.

En el acto también estarán presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Hugo Passalaqua; y de Jujuy, Carlos Sadir.