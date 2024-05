Planes sociales: Berardo negó irregularidades en las organizaciones sociales

Alrededor de 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a protestas.

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

Desde entonces, la investigación implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión, en total lo fueron 27; entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.

Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.

El dirigente del Polo Obrero en Córdoba, Emanuel Berardo negó cualquier irregularidad cometida por su organización en diálogo con Cadena 3. "Todo ocurrió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires con muchas irregularidades. Primero, los procedimientos se hicieron de noche, cuando está prohibido".

Y añadió: "El que da o quita una asistencia social o un plan social es el propio Estado. El Polo Obrero no pasa ninguna lista durante las movilizaciones ni condiciona la entrega del beneficio a la participación política. Nosotros no pasamos lista en ninguna movilización. El que quiere venir, viene".

Berardo remarcó que "nadie puede quitarle el plan social a un beneficiario si no es el Estado" y aseguró que las organizaciones sociales no manejan los trámites administrativos que tengan que ver con las altas o bajas de las asistencias.

"Muchas veces hemos hablado para que se abriera la asistencia social y que se universalizara para evitar todo este tipo de cosas. Nosotros no pasamos lista en ninguna movilización. El que quiere venir, viene. El que no quiere venir, no viene", insistió el dirigente.

Pr último, Berardo dijo que en periodos electorales se ve "históricamente cuando aparecen en todos los barrios el PJ o el juecismo y todos los que tienen una directa injerencia en muchos establecimientos del Estado. Y ahí aparecen los programas como el Vida Digna o las tarjetas alimentarias. Hemos puesto muchas veces nuestros teléfonos a disposición para que la gente nos llame y denuncie. Hemos tenido problemas con este tipo de situaciones", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.