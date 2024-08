Milei se diferenció de la visita a genocidas y marcó distancias con Villarruel

El presidente Javier Milei se distanció de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en el Penal de Ezeiza y pidió profundizar en el rol que tuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel en la coordinación de la reunión que incluyó al ex militar Alfredo Astiz.

“Esa no es mi agenda”, planteó el mandatario en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: “Habrá que investigar por quién fue movido eso”.

Para Milei, los seis legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad “fue con intenciones”. “El cura que organizó eso terminó siendo echado. Es un cura que además me insultaba por YouTube”, criticó y apuntó contra el sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien organizó la visita al Penal de Ezeiza.

Consultado por el rol de la vicepresidenta, el jefe de Estado planteó: “Hay que ver qué hay de links ahí”.

“Hay que ver qué vínculos hay ahí. Mi agenda no es, seguro. El que organizó eso me insultaba de forma recurrente”, insistió sobre Olivera Ravasi que fue expulsado de Obispado de Zárate-Campana.

Las diferencias de Villarruel con Lijo y la defensa a Santiago Caputo

El mandatario planteó que la vicepresidenta "tiene su opinión" contraria a la del Poder Ejecutivo, respecto a la propuesta del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, y añadió: "No pretendo rodearme de un coro de focas obsecuentes".

Por su parte, respaldó al asesor Santiago Caputo, fuertemente cuestionado por el expresidente Mauricio Macri, y por legisladores propios como Francisco Paoltroni. "Les molesta que Santiago Caputo tenga un coeficiente intelectual varias veces por encima de la media", argumentó al tiempo que reveló que pertenece al "triángulo de hierro" junto a Karina Milei y sostuvo que es "parte del proceso decisorio".

Los cuestionamientos a Macri

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Jonatan Viale, el Presidente cuestionó el rechazo del PRO al DNU por los fondos reservados de la SIDE.

“Puedo entender que el kirchnerismo haga estas cosas, lo que no me termina de cuadrar es que hace Juntos por el Cambio poniéndose del lado de países que han atentado con la Argentina”, cuestionó sobre el voto negativo del grueso de los diputados amarillos.

Por último, el Presidente reveló que el expresidente Mauricio Macri esbozó lo que consideró una insatisfactoria argumentación del voto de su bloque en torno a los fondos de la SIDE, durante una cena en la quinta de Olivos que ocurrió el pasado miércoles, y comentó las contradicciones en el espacio sobre la actualización jubilatoria.

“Si tomo su tuit significa que no maneja la tropa, o que no tienen orden de magnitud del daño que está causando. No es un problema mío, no es algo que tenga que resolver Juntos por el Cambio”, concluyó a horas de que el expresidente celebrara el veto presidencial.