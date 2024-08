Milei criticó a Macri por el rechazo a fondos de la SIDE: "Sabe las necesidades"

Javier Milei habló este viernes de la reunión que tuvo con el expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos tras la votación en Diputados, donde el PRO rechazó el DNU que aumentó el presupuesto de la SIDE.

"Me dio las explicaciones, la verdad que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina", dijo.

"Están soslayando que el país recibió dos tremendos atentados y quien fue responsable volvió a amenazar”, sostuvo en diálogo con LN+.

Asimismo, calificó de "grave" la designación de Martín Lousteau en la Bicameral de Inteligencia y lo tildó de kirchnerista. "En esa comisión están (Oscar) Parrilli y (Leopoldo) Moreau, que son parte del memorándum con Irán. Por lo tanto, es de una gravedad institucional enorme. Si llegara a tener lugar algún atentado terrorista, es absoluta y total responsabilidad de estos irresponsables que le quitan financiamiento a la inteligencia", advirtió.

"Yo entiendo que el ladrón cree a todos de su misma condición y dicen ‘es para espiar y perseguir’; en el fondo se están describiendo a sí mismos. Hemos sido muy claros con el nuevo formato de inteligencia que estamos proponiendo. Condicionarnos a nosotros que hemos puesto las cosas en orden es bastante raro, quizás están apostando a que pase algo, puede ser que yo les esté molestando tanto que les guste promover algo de estas características", sostuvo el Presidente.

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

Y añadió: "Que den la cara frente a los argentinos en caso de que seamos víctimas de actos terroristas, va a ser toda responsabilidad de la casta política. Bueno, algunos han pactado con los terroristas, por ahí quieren que alguien se ensucie las manos por ellos para eliminar gente que no les gusta, llámese yo".

El rechazo parlamentario al DNU que aumentó los fondos reservados destinados al funcionamiento de la SIDE tuvo 156 votos a favor, 52 negativos y 6 abstenciones. El PRO dio quórum y votó en contra de la medida impulsada por el Gobierno.

Incluso, el PRO explicó su postura en las redes sociales con relación al debate. "Desde el inicio de esta gestión apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que “no hay plata”, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables".

