Milei y el Congreso: el riesgo de no asumir las responsabilidades de cada uno

Sergio Suppo

El pormenorizado detalle que hizo Federico Albarenque y Ariel Rodríguez en el tratamiento de la reforma jubilatoria me libera de explicar lo que pasó el jueves en el Congreso y me hace preguntar qué puede pasar en el futuro.

Lo venimos planteando a esto.

La responsabilidad del Congreso es el tratamiento de las leyes que por sí mismo puedan definir sus legisladores y algunas leyes estratégicas que el Gobierno necesita hacer aprobar y por lo tanto negociar en un Congreso en el que no tienen ni de cerca las mayorías necesarias.

Una reforma jubilatoria es una cuestión central de cualquier gobierno porque impacta directamente y especialmente en un momento como el que la Argentina atraviesa sobre los gastos del Estado, lo que el Estado tiene que poner todos los meses como disposición para erogar lo que a su vez le ingresa.

El objetivo número uno para este año del presidente Milei es que le entre más dinero de lo que gasta. Una reforma jubilatoria que implica más gasto es inviable en esos términos. Entonces, el Congreso lo que hizo fue, en términos políticos, una provocación al Gobierno.

Usted sabe que Milei va a hacer lo que ya dijo que va a hacer. Yo se los dije sin que él lo hubiera confirmado, pero era más que evidente que Milei hiciera lo que hizo: anunciar el veto de la ley. El punto es hacia adelante porque el Congreso tiene que saber que no puede jugar institucionalmente todo el tiempo con el Poder Ejecutivo porque el que gobierna es el Presidente. Están delimitadas o debían estarlo las funciones.

Y hay corresponsabilidades. O sea, el Presidente es responsable de buscar acuerdos en el Congreso porque así está dada la situación. Si tuviera las bancas en el Congreso no necesitaría negociar nada. No le pasa eso a Milei. Y el Congreso tiene una composición adversa al Presidente.

A la mayoría de los senadores y diputados les gustaría que en la Presidencia haya otro hombre, pero está Milei. O sea, es una incomodidad mutua que se la tienen que bancar. Es así. Y hay que resolverlo a través de los procesos democráticos correspondientes. O hay que acostumbrarse a que otra vez fracase un gobierno. Pero no es lo que estamos deseando, ni lo que estamos queriendo.

Entonces, esa situación que es muy frecuente en la política de todo el mundo, presidentes que no tienen Congreso y que tienen que negociar con esos congresos aún en contra de su voluntad y de su estilo político, genera una necesidad. Y genera una responsabilidad previa a esa necesidad.

Milei tiene la responsabilidad de sentarse y ver cuáles son sus aliados más o menos permanentes. Esta semana parece haberse quebrado una relación estratégica para Milei: la relación con Macri, el jefe del PRO, que le prometió apoyarlo, pero no en forma absoluta, pero sí apoyarlo.

Había una hipótesis de trabajo también con, por lo menos, una parte del radicalismo, que está más cerca del PRO que de posiciones más kirchneristas, como las que expresa el presidente del radicalismo, Martín Lousteau.

Para decirlo más concretamente, los gobernadores del radicalismo quieren estar cerca del gobierno. Necesitan estar cerca, les conviene lo que sea. No importa.

Hay hipótesis de trabajo que, por lo menos, evitarían que el Congreso sancione leyes como la reforma jubilatoria. O sea, hay aliados que un día si dejan de serlo porque se enojan, porque los insultan, por lo que sea, se juntan con los kirchneristas y te votan una reforma jubilatoria. Y te generan un lío bárbaro. Y te empantanan las leyes importantes que vos necesitas sacar. De eso se trata, en definitiva, la situación que tenemos hoy en el Congreso y que tiene el presidente Milei. No puede gobernar sin el Congreso, no lo tiene. Entonces, necesita aliados.

Y el Congreso tiene que saber que tiene una responsabilidad que no puede ser una estudiantina. "¿Con qué vamos a molestar al presidente?" No se trata de eso. Pero esta semana vimos ambas cosas cruzadas. Y nos gustaría que no se repita. No sé si el Presidente o los miembros principales del Congreso entienden algo tan elemental y tan básico como lo que acabamos de compartir.

