Milei participó por video de un acto de VOX y defendió su gestión

El presidente Javier Milei participó este domingo, a través de un mensaje grabado, de un acto de VOX en Madrid, luego de cancelar su viaje a España tras el revés electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, el mandatario argentino rindió homenaje al activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado días atrás en Utah, a quien definió como “un mártir de la libertad”, y apuntó duramente contra la izquierda internacional.

“Lamentablemente, este hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento”, expresó Milei en referencia al crimen del referente trumpista, baleado en el cuello durante una conferencia en un campus universitario.

El jefe de Estado también saludó al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien llamó su “gran amigo”, y transmitió sus condolencias a la familia del activista norteamericano. En su intervención, buscó equiparar la situación en distintos países al señalar que tanto a Kirk como a él y a otros dirigentes conservadores los acusan de “ultras o extremos”.

“Somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades, y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”, sostuvo Milei ante la audiencia española.

El mensaje del mandatario se proyectó en el marco del evento de la formación de ultraderecha española, donde su ausencia física no pasó desapercibida tras la suspensión de su viaje oficial.

Milei argumentó que su decisión de permanecer en el país respondió a la necesidad de defender “con uñas y dientes” la gestión de su gobierno frente al nuevo escenario político abierto tras los comicios bonaerenses.