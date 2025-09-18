Maximiliano Pullaro: "Las retenciones en Argentina se tienen que terminar"
El gobernador de Santa Fe tuvo un diálogo con Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3, en el marco del Congreso Internacional de Coninagro.
18/09/2025 | 14:46Redacción Cadena 3
FOTO: Sergio Suppo con Maximiliano Pullaro.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, participó de la octava edición del Congreso Internacional Coninagro, donde fue entrevistado por Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3.
Durante su intervención, Pullaro afirmó: "Estoy convencido del camino que tenemos que empezar a transitar, las retenciones en Argentina se tienen que terminar". Destacó que las inversiones de los productores agropecuarios son fundamentales para el desarrollo local y el fortalecimiento de las economías regionales.
El gobernador enfatizó que "cuando les va bien, invierten y reinvierten en su campo, en tecnología y en maquinaria". Según él, la eliminación de las retenciones podría llevar a un mayor crecimiento y desarrollo en el país.
En su entrevista, Pullaro criticó la concentración del poder político en el AMBA y la falta de un debate sincero sobre el rol del campo en la economía argentina. "Las decisiones siempre perjudicaron el interior productivo", afirmó.
Además, el gobernador de Santa Fe destacó la importancia de un modelo económico que combine el capitalismo con un Estado que apoye el desarrollo. "Creemos en un capitalismo virtuoso que nos permita a Argentina generar empleo y crecimiento económico", expresó.
El gobernador también habló sobre la infraestructura del país, señalando que "no podemos pensar una Argentina que pretende ingresar al primer mundo si tenemos la infraestructura como la tenemos en este momento". Criticó el estado de las rutas y la falta de inversión en obra pública.
Entrevista de Sergio Suppo.
Lectura rápida
¿Quién participó en el Congreso Internacional Coninagro?
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
¿Qué propuso Pullaro sobre las retenciones?
Propuso que las retenciones en Argentina se terminen.
¿Qué criticó Pullaro en su entrevista?
Criticó la concentración del poder político en el AMBA y la falta de debate sobre el rol del campo en la economía.
¿Qué modelo económico apoya Pullaro?
Un modelo que combine el capitalismo con un Estado que apoye el desarrollo.
¿Qué dijo sobre la infraestructura del país?
Criticó el estado de las rutas y la falta de inversión en obra pública.