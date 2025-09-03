La Unicameral repudió el ataque del Gobierno nacional a la libertad de expresión
Los legisladores emitieron una declaración de rechazo a los actos del Ejecutivo, al considerar que atentan contra la libertad de prensa y constituyen un acto de censura previa. Además, expresaron preocupación por el caso ANDIS.
La Legislatura de Córdoba expresó este miércoles, durante su 16ª sesión plenaria del 147° período legislativo, su enérgico repudio al reciente fallo de la Justicia federal, que prohíbe la difusión de audios que involucran a funcionarios del Gobierno nacional, al que calificaron como un “grave avasallamiento a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”, además de manifestar que constituye un “acto de censura previa”.
De esta manera, se compatibilizaron dos proyectos iniciados por los legisladores Matías Chamorro y Bernardo Knipscheer, que repudian los actos del Gobierno nacional, en el marco de la investigación por supuestos hechos de corrupción.
La declaración emitida por la Unicameral cordobesa considera que las medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional constituyen un acto de censura previa y un grave avasallamiento a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.
Caso ANDIS. José Del Rio: “Lo más relevante no son los audios filtrados, sino los contratos”
El secretario general de redacción de La Nación dijo a Cadena 3 que la droguería Suizo Argentina, sospechada de coimas en la venta de remedios para personas con discapacidad, multiplicó por 23 sus negocios con la llegada de Milei.
Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
Durante la sesión plenaria, la Unicameral cordobesa aprobó el texto compatibilizado de proyectos de declaración iniciados por varios legisladores, que expresan su preocupación por las denuncias de corrupción que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las presuntas prácticas irregulares en los contratos de provisión de medicamentos.
