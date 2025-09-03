José Del Rio: “Lo más relevante no son los audios filtrados, sino los contratos”

FOTO: Para José Del Rio, es "imposible que Milei saque del gobierno a su hermana".

¿Qué factores explican la actual situación económica y política que atraviesa el país, particularmente en relación con el escándalo de los audios sobre supuestas coimas en la venta de medicamentos?

La situación actual es el resultado de una combinación de errores no forzados del gobierno. Los audios filtrados, aunque ilegales, han generado un impacto significativo, como la salida de funcionarios como Español. A esto se suma la incertidumbre por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, planteadas por el propio gobierno como una cuestión crucial, y la percepción de inestabilidad política. Estos factores generan dudas entre los inversores, lo que presiona al dólar y a las tasas de interés, afectando directamente la economía real.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, mencionó que las altas tasas de interés podrían trasladarse a los precios y afectar el empleo. ¿Cómo impacta esto en las expectativas generadas por el gobierno de Milei?

El gobierno de Milei generó grandes expectativas, especialmente entre los jóvenes, con tres ejes: un dólar accesible, generación de empleo y transparencia. Las altas tasas de interés, al frenar el consumo, afectan el empleo y contradicen esas promesas. Además, la percepción de corrupción, que no era una preocupación inicial según las encuestas, ha crecido desde el caso de Libra y se ha acentuado con el escándalo de los audios, afectando la confianza en la transparencia prometida.

¿Qué rol juega el caso de los audios en la percepción de corrupción, especialmente en relación con el fentanilo y la droguería suizo-argentina?

Lo más importante no son los audios, sino los contratos. Los audios han visibilizado posibles irregularidades, como el aumento de los negocios de la droguería Suizo Argentina por 23 desde la llegada de Milei al poder. Aunque casos como Libra eran abstractos para la gente, el escándalo del fentanilo, con imágenes de máquinas de contar billetes y dólares, resulta mucho más tangible. Esto refuerza la percepción de corrupción, algo a lo que los argentinos están acostumbrados por gobiernos anteriores. La investigación judicial será clave para determinar si los audios son veraces o editados con fines políticos.

¿Cómo afecta la estructura de poder del gobierno, con una fuerte influencia de Carina Milei, a la gestión de este escándalo?

La estructura de poder es muy centralizada, con Carina Milei ejecutando gran parte de las decisiones políticas, mientras el presidente se enfoca en la economía. Esto genera vulnerabilidad: cualquier problema, incluso de un funcionario menor como Español, impacta directamente en la Secretaría General. La contradicción entre la narrativa del gobierno, que considera al Estado como criminal, y la necesidad de un Estado que controle, como en el caso de la AMAT con el fentanilo, expone las debilidades de esta gestión.

¿Fue el canje de deuda un error que desencadenó esta crisis económica?

El canje de deuda generó inicialmente un chispazo, pero se agravó por la incertidumbre política y electoral. En años electorales, siempre hay presión sobre el dólar, ya que los argentinos ahorran en esa moneda y los inversores buscan rentabilidad. Bancos internacionales han recomendado desarmar posiciones financieras, lo que aumenta la presión. Además, la liquidación anticipada del campo y el desembolso del FMI no han sido suficientes para contrarrestar la falta de dólares, un problema estructural del país.

¿Por qué persiste la escasez de dólares si el gobierno prometía abundancia?

La foto actual es que faltan dólares, aunque el potencial de Argentina en minería y energía podría generar 50 mil millones de dólares en tres o cuatro años. Sin embargo, ese horizonte se posterga constantemente. La falta de inversión en infraestructura, como caminos para Vaca Muerta o minería, y la alta presión tributaria limitan la competitividad. El gobierno está enfocado en reducir el déficit y la inflación, pero los problemas políticos y la falta de infraestructura complican el panorama económico.

¿Cómo impacta la soledad política del presidente Milei en esta crisis?

El presidente está cada vez más solo. Su mesa chica se ha reducido, y solo figuras como Patricia Bullrich, Caputo y Sturzenegger lo defienden activamente. Las redes sociales, donde antes dominaba, han perdido fuerza. Además, hay tensiones internas, como entre Santiago Caputo y la secretaria general, que debilitan la cohesión. La falta de alianzas políticas sólidas, al tratar a aliados y opositores por igual, ha dejado al gobierno expuesto.

¿Qué pasaría si Karina Milei tuviera que dejar su rol por cuestiones judiciales?

Es casi imposible que Milei se desprenda de su hermana, dado su rol central en su proyecto político. Hay una anécdota que ilustra su vínculo: en un partido donde eran abucheados, Karina siempre estuvo a su lado, y eso los fortaleció. Sin embargo, si la investigación judicial llegara a la secretaria general, podría generar un escenario de “ventanas rotas” interno, afectando la narrativa de “revelación” contra la casta que Milei promovía. Aunque el gobierno lo ve poco probable, la justicia podría cambiar esa percepción.

¿Es el equipo económico actual el adecuado para las reformas estructurales que Milei planea?

El debate no es solo económico, sino sobre todo el equipo de gobierno. Reformas como la laboral, previsional o tributaria requieren un gabinete sólido, pero casos como el del ministro de Salud, que enfrenta cuestionamientos, o la falta de inversión en infraestructura, muestran limitaciones. Figuras como Caputo y Sturzenegger quieren más protagonismo, pero el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que representa el 38% del electorado, será clave para desbloquear o agravar esta crisis.

¿Cómo cambió la relación de los lectores y televidentes de La Nación con el gobierno tras el escándalo de los audios?

Inicialmente, tras la asunción de Milei, los lectores se dividían entre quienes apoyaban incondicionalmente al gobierno, pidiendo no cuestionarlo, y una mitad más republicana que valoraba las instituciones. Desde el escándalo de los audios, la postura republicana gana terreno, con un creciente énfasis en que las formas y el fondo deben coincidir. Sin embargo, este grupo no tiene una representación política clara y, por falta de una oposición sólida, sigue apoyando a Milei, aunque con más reservas.

Entrevista de Sergio Suppo.