La contundente respuesta de Caputo a Cristina Kirchner y un elogio a Macri

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó de manera contundente a la expresidenta Cristina Kirchner, quien desde su prisión domiciliaria cuestionó el “endeudamiento” que estaría llevando a cabo el gobierno de Javier Milei.

“Eso no es así. Nosotros ya pagamos USD 54.000 millones de deuda”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda, tras el mensaje de esta tarde de la ex mandataria; “Si no nos ponemos a pensar en el tema de la deuda, somos boleta”, señaló Cristina.

"Sacamos a 11 millones de personas de la pobreza", afirmó el ministro de Economía Luis Caputo esta noche en diálogo con Majul en LN+ (@majulluis). pic.twitter.com/orL4mnTwZ7 — LA NACION (@LANACION) July 9, 2025

Por otra parte, Caputo consideró que “sería un lujo” que el ex presidente Mauricio Macri fuese designado como embajador plenipotenciario de la Argentina, una versión que circuló en las últimas semanas, aunque ya lo había expresado Milei apenas asumió.

Además, el ministro rechazó de plano que el consumo esté cayendo, como sostienen algunos economistas y sectores de la oposición, y ratificó que la inflación “va a colapsar”.

En una entrevista que concedió al canal La Nación+, el funcionario enfatizó que “no hay nada más tonto que disputar datos, es una bestialidad”.

“¿Qué, vamos a pelearnos con las estadísticas?”, se preguntó, y precisó que “el consumo creció 11,8%, la inversión el 32% y las exportación un 7%”.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda negó que esa mejora no se note en la calle y puso como ejemplo, el “boom de la venta de autos”.

Cuando lo consultaron sobre el precio de los autos, Caputo también confrontó ese dato: “No están caros, si uno mira la estadística regional, están más baratos que en Uruguay, y estamos apenas un poco más caros que Brasil”.

En tanto, afirmó que no existe ningún riesgo de crisis política o económica si avanza en el Congreso el proyecto impulsado por un grupo de gobernadores que complica la estrategia fiscal del Gobierno: “La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema”.

“Los gobernadores se van de mi oficina, me dan un abrazo y me pidan que siga así. Pero muchos hacen el juego de la política porque son políticos y viven de eso”, añadió el funcionario, y subrayó: “El fondo de la cuestión no son los jubilados, los fondos de los ATN, ni nada, sino romper el equilibrio fiscal, que es el ancla que que permite que la Argentina sea hoy un país estable”.

Finalmente, indicó: “Hay que ver también los últimos números de actividad económica. Abril creció 1,9%; es decir, 7,7% interanual. Veníamos de la debacle de una recesión que empezó en julio de 2022. Hoy, a un año y medio de nuestra gestión, estamos creciendo casi al 8%”.