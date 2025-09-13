En vivo

Política y Economía

Karina Milei lanzó una agrupación estudiantil en plena campaña

La secretaria general de la Presidencia y titular de LLA presentó Bases, un espacio de estudiantes que se levantaron “contra el adoctrinamiento”. 

13/09/2025 | 20:40Redacción Cadena 3

FOTO: Karina Milei.

La secretaria general de la presidencia Karina Milei lanzó este sábado la agrupación estudiantil Bases en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde La Libertad Avanza tuvo mejor performance electoral.

“Les agradezco a todos por el trabajo que están haciendo en las universidades, en las escuelas y en todo el país”, aseguró la hermana del presidente Javier Milei, quien reapareció públicamente tras la derrota en las elecciones bonaerenses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El acto donde se presentó Bases se llevó a cabo en el barrio de Belgrano y contó con la presencia de la legisladora porteña Pilar Ramírez.

“Presentamos Bases CABA, la agrupación de estudiantes secundarios que eligió levantarse contra el adoctrinamiento y el populismo”, manifestó La Libertad Avanza en redes sociales.

Y añadió: “Con esta generación de jóvenes libres empieza la verdadera batalla cultural para hacer Argentina grande otra vez”.

También estuvieron en el encuentro el presidente de la juventud libertaria, Dante Di Carlo, y estudiantes de los colegios Nacional Buenos Aires, la Escuela Técnica Otto Krause, y la Escuela Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo, entre otras.

Lectura rápida

¿Qué se lanzó en la Ciudad de Buenos Aires? Se lanzó la agrupación estudiantil Bases.

¿Quién es Karina Milei? Es la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

¿Cuándo se presentó la agrupación? El acto se llevó a cabo este sábado.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En el barrio de Belgrano.

¿Por qué se creó la agrupación? Para levantarse contra el adoctrinamiento y el populismo.

