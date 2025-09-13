Karina Milei lanzó una agrupación estudiantil en plena campaña
La secretaria general de la Presidencia y titular de LLA presentó Bases, un espacio de estudiantes que se levantaron “contra el adoctrinamiento”.
13/09/2025 | 20:40Redacción Cadena 3
FOTO: Karina Milei.
La secretaria general de la presidencia Karina Milei lanzó este sábado la agrupación estudiantil Bases en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde La Libertad Avanza tuvo mejor performance electoral.
“Les agradezco a todos por el trabajo que están haciendo en las universidades, en las escuelas y en todo el país”, aseguró la hermana del presidente Javier Milei, quien reapareció públicamente tras la derrota en las elecciones bonaerenses.
Presentamos @Basescaba, la agrupación de estudiantes secundarios que eligió levantarse contra el adoctrinamiento y el populismo.— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 13, 2025
Con esta generación de jóvenes libres empieza la verdadera batalla cultural para hacer Argentina grande otra vez. pic.twitter.com/q1BceP5k4T
El acto donde se presentó Bases se llevó a cabo en el barrio de Belgrano y contó con la presencia de la legisladora porteña Pilar Ramírez.
“Presentamos Bases CABA, la agrupación de estudiantes secundarios que eligió levantarse contra el adoctrinamiento y el populismo”, manifestó La Libertad Avanza en redes sociales.
Y añadió: “Con esta generación de jóvenes libres empieza la verdadera batalla cultural para hacer Argentina grande otra vez”.
También estuvieron en el encuentro el presidente de la juventud libertaria, Dante Di Carlo, y estudiantes de los colegios Nacional Buenos Aires, la Escuela Técnica Otto Krause, y la Escuela Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo, entre otras.
