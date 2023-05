Fernández explicó por qué no busca la reelección: "No me bajé de ningún lado"

El presidente Alberto Fernández explicó que su decisión de no ir por un segundo mandato se debe a que enfocará su atención "en solucionar los problemas de los argentinos".

Lo hizo desde Escobar, emocionado por haber entregado 57 viviendas en el barrio Phillips del municipio bonaerense.

"He decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre porque hay muchos problemas en la Argentina, y no puedo estar abocado en una campaña. Tengo que estar abocado hasta el último día a resolver los problemas", reiteró el jefe de Estado, en compañía del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el intendente local, Ariel Sujarchuk.

En la misma línea, continuó: "Cuando me preguntan, ¿por qué te bajaste? No me bajé de ningún lado. Mi responsabilidad es que la Argentina pueda crecer, desarrollarse y que los argentinos encuentren trabajo".

"¿Me conforma? No. Hay salarios que mejorar. ¿Estoy tranquilo? No, porque la inflación es un problema y tenemos que combatirla. Para eso, no puedo ser candidato, tengo que ser Presidente. Tengo que dedicar todo mi tiempo", completó el mandatario a semanas de haber hecho públicas sus intenciones de bajarse de la reelección y coordinar el armado electoral del Frente de Todos.

Con la voz temblorosa, remarcó: "No hay mayor alegría que trabajar para el pueblo, y todos los momentos difíciles que existen, esos momentos, se salvan en la sonrisa de ustedes, todo queda salvado. Todo vale la pena. Llevar una casa a quien lo necesita es generar condiciones de igualdad".

Se trató de la entrega de 57 viviendas, ubicadas en cuatro manzanas, que forman parte del programa Casa Propia, y que implicaron una inversión estatal de $342.023.689. "Aspiro a entregar 130 mil casas cuando termine el mandato", prometió el Presidente.

Fernández criticó a Macri y Milei

Por otro lado, el jefe de Estado cargó una vez más contra las políticas en materia de vivienda del exmandatario Mauricio Macri durante su gestión, y volvió a criticar, sin mencionar, al precandidato libertario Javier Milei.

"En el Gobierno que me precedió la vivienda no era una prioridad, entregaron 14 mil viviendas, la décima parte de lo que entregamos, y se adjudicaron esas casas a gente que tuvo que tomar un crédito que se llamó UVA", puntualizó.

"Hay muchas voces que se escuchan en este tiempo que dicen que la solución es que el Estado no se meta. He escuchado decir cosas increíbles como que hay que privatizar las calles de las ciudades para poder transitarlas", planteó.

Y concluyó: "Piensan ustedes que si para poder transitar una calle van a tener que pagar un peaje, ¿qué le va a importar a esa persona que ustedes tengan una casa? Piénsenlo y ayúdennos".

