Política y Economía

Expo Carreras en Rosario, 30 años y el mismo aroma a futuro: "A investigar"

El evento cumple 30 ediciones en la ciudad, mostrando una tendencia hacia cursos cortos y salidas laborales prácticas. Jóvenes de 16 y hasta 14 años exploran posibilidades y hablaron con Cadena 3.   

09/09/2025 | 18:51Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Expo Carreras en Rosario: hablan muchos posibles alumnos futuros.

  1. Audio. Expo Carreras en Rosario: hablan muchos posibles alumnos futuros.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Con una marcada presencia de adolescentes, docentes y familias, la Expo Carreras 2025 celebra su edición número 30 en el predio Metropolitano de Rosario, ofreciendo un amplio abanico de propuestas educativas y formativas para quienes están en la etapa de decidir su futuro profesional. La muestra, que se lleva a cabo el 9 y 10 de septiembre, funciona como un espacio de orientación, descubrimiento y reflexión para jóvenes de toda la región.

En un recorrido realizado en vivo por el móvil de Cadena 3 Rosario, se vivió el clima de entusiasmo e incertidumbre propio de quienes enfrentan por primera vez la elección de una carrera. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde carreras universitarias tradicionales como Medicina y Psicología, hasta cursos cortos, tecnicaturas y oficios, la feria se adapta a las necesidades de una nueva generación de estudiantes que buscan combinar pasión, salida laboral rápida y posibilidades reales de inserción.

Muchos de los potenciales estudiantes, con 14, 16 o 17 años, mostraron una sorprendente claridad en sus intereses, aunque también se destacaron quienes aún exploran sin definirse del todo.

Una joven de 16 años comentó: "Vine más que nada a investigar. Quiero saber para dónde ir, mientras que mi amiga ya está bastante decidida por Medicina". Otro asistente, también de 16 años, expresó su interés por la Administración de Empresas y los Negocios Digitales, aunque se mostró abierto a otras alternativas: "Vi un stand de rehabilitación con peso corporal que me llamó la atención. No lo conocía y me pareció interesante, dentro del área de Kinesiología", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Incluso jóvenes de apenas 14 años se mostraron comprometidos con la búsqueda de información. "Lo que más nos gusta son los números. Estoy viendo opciones relacionadas con marketing y negocios", compartió uno de los entrevistados.

La Expo Carreras Rosario sigue siendo, después de 30 ediciones, un punto de encuentro entre quienes buscan un futuro profesional y quienes pueden ofrecérselo. Una cita imperdible para comenzar a trazar el propio camino.

Informe de Agostina Meneghetti.

