FOTO: Euforia en Plaza Congreso:Así se celebró el rechazo a los vetos de Milei

La comunidad educativa argentina vivió un día histórico este miércoles, cuando la Cámara de Diputados rechazó por amplio margen los vetos presidenciales de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de Emergencia en Pediatría, en un revés legislativo que fue festejado con euforia en las afueras del Parlamento.

La sesión, convocada en medio de una multitudinaria movilización de estudiantes, docentes y rectores, sumó 181 votos afirmativos contra 60 negativos para la ley pediátrica que beneficia al Hospital Garrahan y otros centros de salud infantil y 174 a favor contra 67 en contra para la universitaria, que actualiza presupuestos por inflación y recomponen salarios.

Desde temprano, miles de manifestantes marcharon desde la Facultad de Derecho de la UBA y otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires hacia el Congreso, ondeando banderas celestes y blancas, pañuelos verdes y carteles que rezaban "La universidad es de todos" y "No al ajuste en la salud".

La concentración, que comenzó a las 17 horas en Plaza del Congreso, se transformó en un verdadero carnaval de la resistencia cuando se filtraron los resultados de la votación: abrazos, saltos y cánticos de "Sí se puede" resonaron bajo el Obelisco, mientras pantallas gigantes transmitían el debate en vivo.

Imágenes de los festejos se viralizaron en redes sociales, con videos de jóvenes trepados a estatuas y grupos de familias con niños cantando himnos universitarios, acumulando millones de visualizaciones en minutos.

#MarchaFederalUniversitaria:

Por la movilización contra el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario https://t.co/HzcGArSfXY pic.twitter.com/fNHvndYZuJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 17, 2025

El rechazo a los vetos representa un golpe al plan de austeridad del Gobierno, que había argumentado que las leyes generarían un "aumento desmedido" del gasto público estimado en más de un billón de pesos para 2025 y pondrían en riesgo el equilibrio fiscal.