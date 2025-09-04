Empresas podrían recibir reembolsos si los aranceles de Trump son descartados

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump alardeó sobre cuánto dinero recaudó el Tesoro de Estados Unidos gracias a los aranceles impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo.

“Tenemos billones de dólares entrando a nuestro país”, declaró Trump el miércoles. “Si no tuviéramos aranceles, seríamos una nación muy pobre y seríamos aprovechados por todas las demás naciones del mundo, amigos y enemigos”.

Sin embargo, dos tribunales dictaminaron que los aranceles son ilegales. Si la Corte Suprema está de acuerdo y los anula definitivamente, el gobierno federal deberá devolver muchos de los impuestos recaudados de las empresas que importan productos extranjeros a Estados Unidos.

“Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares potencialmente en reembolsos que afectan a miles y miles de importadores”, indicó el abogado comercial Luis Arandia, socio del bufete de abogados Barnes & Thornburg. “Deshacer todo eso será el mayor esfuerzo administrativo en la historia del gobierno de Estados Unidos”.

Los estadounidenses comunes, que pagaron precios más altos en algunos productos debido a los aranceles, probablemente no compartirán el beneficio. Cualquier reembolso sería para las empresas que pagaron los gravámenes en primer lugar.

Los reembolsos también revertirían el flujo de ingresos por aranceles en el que Trump confió para ayudar a pagar la enorme ley de recorte fiscal que firmó el 4 de julio y amenazarían, según él, con “literalmente destruir a los Estados Unidos de América.”

La cuestión se centra en los ingresos recaudados de los aranceles que Trump impuso este año invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Un conjunto de aranceles de la IEEPA apuntó a casi todos los países del mundo después de que el presidente declarara que los enormes y persistentes déficits comerciales de Estados Unidos constituían una emergencia nacional. Otro estaba dirigido a Canadá, China y México, buscando contrarrestar el flujo ilegal de drogas e inmigrantes a través de las fronteras.

Pero un tribunal federal comercial en Nueva York dictaminó en mayo que el presidente se excedió en su autoridad al ignorar al Congreso e imponer los aranceles de la IEEPA. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal confirmó en gran medida la decisión del tribunal de comercio, aunque también ordenó al tribunal inferior reconsiderar si había alguna solución legal que no fuera anular completamente los aranceles.

Los jueces de apelación pausaron su fallo hasta mediados de octubre para dar tiempo a la administración de apelar ante la Corte Suprema, algo que hizo el miércoles. El procurador general D. John Sauer pidió a los jueces que tomaran el caso y escucharan argumentos a principios de noviembre.

Si el alto tribunal anula los aranceles de la IEEPA, los importadores podrían tener derecho a reembolsos. La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza reportó haber recaudado más de 72.000 millones de dólares en aranceles de la IEEPA hasta el 24 de agosto.

Para los importadores, “es una cuestión de qué vas a tener que hacer para obtener el reembolso”, explicó Ted Murphy, co-líder de la práctica de comercio internacional en el bufete de abogados Sidley Austin. “Las opciones son desde nada — el gobierno podría simplemente reembolsar automáticamente; no creo que esto sea probable, pero esa es una opción. Podría haber un proceso administrativo, por lo que tendrías que ir a Aduanas y Protección Fronteriza y solicitar un reembolso de tus aranceles de la IEEPA. O podrías tener que presentar tu propio caso judicial”.

Hay un precedente de que los tribunales establecen un sistema para devolver el dinero a las empresas en casos de comercio. En la década de 1990, los tribunales declararon inconstitucional una tarifa de mantenimiento portuario sobre las exportaciones y establecieron un sistema para que los exportadores solicitaran la devolución de su dinero.

Las empresas obtuvieron reembolsos en ese caso. Una diferencia: en ese caso, el gobierno no tuvo que pagar intereses sobre el impuesto que recaudó. No está claro si el gobierno tendría que pagar intereses sobre cualquier reembolso de aranceles de la IEEPA.

La administración Trump podría resistirse a devolver los aranceles recaudados. El propio Trump ha declarado que no quiere devolver el dinero, publicando en su red social en agosto que hacerlo “sería 1929 de nuevo, ¡una GRAN DEPRESIÓN!”

“Anticiparía que si la administración pierde, darían la vuelta y comenzarían a argumentar por qué sería imposible dar reembolsos a todos”, explicó Brent Skorup, investigador legal en el Instituto Cato. “Creo que habrá mucho litigio sobre la naturaleza de los reembolsos y quién tiene derecho a uno. Y supongo que la administración planteará todo tipo de objeciones”.

Para asegurarse de poder reclamar con éxito los reembolsos, “los importadores realmente necesitan tener sus registros en orden”, destacó Clinton Yu, socio de Barnes & Thornburg. A la incertidumbre se suma la forma caótica en que Trump ha implementado estos aranceles — anunciándolos y luego retrasándolos o alterándolos, a veces incluso inventando nuevos. Ocasionalmente, la administración ha decidido que los importadores que ya han pagado uno de sus aranceles no deben pagar otro diferente.

Los aranceles son pagados por los importadores, quienes a menudo intentan trasladar el costo a sus clientes mediante precios más altos. Sin embargo, los consumidores no tendrían recurso para pedir reembolsos por los precios más altos que tuvieron que pagar.

Arandia sostuvo que “es el importador de registro quien es legalmente responsable de pagar aranceles y derechos. Serían los únicos con base legítima para recuperar ese dinero”.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Lindsay Whitehurst y Josh Boak.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.