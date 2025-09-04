La nominación de Trump para la FED pone en duda la autonomía del banco central

FOTO: Nominado de Trump para la Fed enciende alarmas por la independencia del banco central

WASHINGTON (AP) — Stephen Miran, la elección del presidente Donald Trump para unirse a la junta de la Reserva Federal, dijo el jueves que seguiría siendo un empleado de la Casa Blanca incluso si el Senado lo confirma para ocupar un mandato no expirado en el banco central.

Miran, quien fue nominado para ocupar un cargo gubernamental que expira en enero, hizo la revelación en una audiencia ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.

Dijo que, siguiendo el consejo de sus abogados, tomaría una “licencia sin goce de sueldo” como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. Luego comentó que solo renunciaría a la administración republicana si fuera nominado para un mandato más largo en la Fed.

Su respuesta encendió de inmediato las alarmas sobre la independencia de la Fed, sugiriendo que el banco central podría, en última instancia, volverse subordinado a los caprichos de Trump en lugar de apegarse a la orden del Congreso de mantener los precios estables y maximizar el empleo. El control político de la Fed podría erosionar la confianza que la población estadounidense y los inversores de todo el mundo depositan en la economía de Estados Unidos, lo que podría amenazar los mercados globales y la prosperidad nacional.

Los demócratas criticaron el plan de Miran de mantener su trabajo diario en la Casa Blanca.

“Su independencia ya ha sido seriamente comprometida”, le dijo el senador Jack Reed, demócrata de Rhode Island. “Técnicamente, va a ser un empleado del presidente de Estados Unidos, pero un miembro independiente de la junta de la Reserva Federal. Eso es ridículo”.

La audiencia de Miran reflejó la batalla más amplia sobre los esfuerzos de Trump para ganar control de la Fed. Debido a los posibles impactos negativos en la economía, la Reserva ha intentado actuar basándose en los datos económicos en lugar de consideraciones electorales.

Sin embargo, Trump participó en una campaña prolongada de presión y burla al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar la tasa de interés de referencia a su gusto, una acción que podría terminar inyectando más dinero en la economía y creando mayores riesgos inflacionarios. La Fed aún no ha visto que se alcance su objetivo de inflación del 2% y ha mantenido sus tasas estables en parte debido a las incertidumbres creadas por los aranceles de Trump.

El presidente también buscó aplicar presión sobre la Fed en su renovación de su sede y otros edificios, y ha intentado despedir a Lisa Cook como gobernadora de la Fed por acusaciones de que cometió fraude hipotecario. Cook aseguró que no renunciaría y presentó una demanda para revocar la medida de Trump.

En sus respuestas a los senadores, Miran minimizó la controversia sobre el deseo de Trump de controlar la Fed. Dijo que, si fuera confirmado para completar el mandato de Adriana Kugler, actuaría basándose en sus propios juicios sobre la inflación y el empleo.

“Mire, el presidente me nominó porque tengo puntos de vista sobre políticas que, supongo, le gustaron”, dijo al presidente del comité, el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur. “Si soy confirmado para este rol, actuaré de manera independiente, como siempre lo hace la Reserva Federal, basándome en mi propio análisis personal de los datos económicos”.

Incluso los republicanos vieron los riesgos para la pérdida de independencia de la Fed. El senador John Kennedy, republicano de Louisiana, pidió a Miran que se comprometiera a “ignorar toda la retórica de todos los políticos” y tomar sus propias decisiones.

Pero Miran llega con el bagaje de haber trabajado para un presidente que ha expresado desdén por la tradición de independencia de la Fed. Trump ha argumentado que sabe más sobre política monetaria ya que ha pedido que la tasa de referencia de la Fed se reduzca 3 puntos porcentuales.

En junio, un pronóstico de la Fed sobre futuras tasas mostró divisiones emergentes entre los responsables de la política de las tasas. Siete proyectaron que no habría recortes este año, dos indicaron un recorte y diez pronosticaron al menos dos reducciones.

“Este es un momento de crisis para la Reserva Federal, para el sistema financiero y para la estabilidad económica de las familias en todo el país”, dijo la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, a los periodistas antes del inicio de la audiencia.

Warren agregó que la “independencia de la junta de la Fed y sus esfuerzos por tomar decisiones basadas en lo que realmente está sucediendo en la economía, no en lo que son las políticas, es algo que beneficia a cada estadounidense. Donald Trump quiere destruir eso”.

Bajo el interrogatorio de Warren, Miran se negó a decir si Trump había perdido las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, diciendo solo que el Congreso certificó a Biden como presidente. Miran se negó bajo interrogatorio a contradecir la afirmación infundada de Trump de que la Oficina de Estadísticas Laborales había falsificado los números de empleo por razones políticas.

Trump despidió al jefe de la oficina después de que severas revisiones al informe de empleo de julio mostraron que la economía era potencialmente más débil de lo que afirmaba Trump con su “edad dorada”.

También hay dudas sobre cómo interpreta Miran la independencia de la Fed. Dijo que el presidente tiene derecho a expresar su opinión sobre la política monetaria y que la consideración del cambio climático como una fuerza económica por parte de los funcionarios de la Fed sería una politización del banco central.

En un documento de 2024 que coescribió para el Instituto Manhattan, Miran argumentó que la Fed ya estaba politizada por “personal altamente político, que se mueve libremente entre la Casa Blanca y la sede del banco central”.

En ese mismo documento, Miran quería aumentar el control presidencial, diciendo que tener miembros de la junta de la Fed que sirvan a voluntad del presidente conferiría “mayor legitimidad democrática” a la Fed.

Al indicar que podría regresar a la Casa Blanca, Miran pareció socavar una de sus propias recomendaciones en su documento.

“Para aislar aún más a los miembros de la junta del proceso político diario, se les debería prohibir servir en el poder ejecutivo durante cuatro años después del final de su mandato”, decía el documento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.