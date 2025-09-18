El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en Argentina

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Peter Lamelas como embajador de ese país en Argentina.

Se trata de un médico y empresario farmacéutico de origen cubano de 66 años, que había sido elegido por el presidente Donald Trump para profundizar la alianza estratégica con Javier Milei.

Tras confirmarse su nombramiento, el gobierno de Estados Unidos celebró que la aprobación del Senado, que fue por 51 votos a favor, 47 en contra y dos ausencias.

“El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando al presidente y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina”, expresó la sede diplomática en un comunicado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cabe recordar que Lamelas, un férreo opositor a los regímenes políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, había generado revuelo por sus críticas a China y a Cristina Kirchner.

En una comisión del Senado norteamericano, el diplomático había cuestionado “la injerencia de Pekín” en las provincias argentinas.

Además, en esa oportunidad también había celebrado la condena a la expresidenta Cristina Kirchner al decir que recibió “la justicia que bien merece”.