El riesgo país alcanzó los 850 puntos y volvieron a caer los bonos y acciones

FOTO: Volvió a subir el riesgo país y alcanzó los 850 puntos este miércoles. (Archivo)

El riesgo país escaló este miércoles a 850 puntos básicos, un aumento de 21 unidades respecto al cierre anterior, lo que muestra la creciente desconfianza de los inversores en la estabilidad económica y política del país.

Este indicador, que mide la probabilidad de incumplimiento de deuda en comparación con Estados Unidos, se vio impactado por una nueva caída en los precios de los bonos soberanos, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral, problemas financieros internos y recientes denuncias de corrupción.

La suba del riesgo país complica los objetivos del Gobierno de Javier Milei, que busca reducir este indicador a un rango de 300 a 400 puntos para facilitar la refinanciación de los vencimientos en dólares previstos para 2026.

Una mejora en este índice es crucial para que Argentina pueda regresar a los mercados voluntarios de deuda y gestionar los elevados compromisos financieros que le esperan.

Política y Economía Mercados. El riesgo país se disparó y alcanzó los 829 puntos básicos Se trata de un salto de casi 100 puntos respecto al lunes. El índice, que mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos respecto a los del Tesoro de Estados Unidos, había registrado una suba del 1,6% en la víspera.

El mercado local operó bajo una fuerte volatilidad, influenciada por altas tasas de interés y un clima político tenso, agravado por acusaciones de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis).

Este escándalo coincidió con la campaña hacia las elecciones legislativas de medio término, lo que incrementó la incertidumbre.

En paralelo, el Banco Central (BCRA) implementó un aumento de encajes, permitiendo su integración con títulos de una próxima licitación, como parte de una estrategia para absorber liquidez y asegurar el rollover de vencimientos. El Tesoro, por su parte, llevó a cabo una licitación clave para enfrentar compromisos por 7,7 billones de pesos.

En el ámbito bursátil, el índice S&P Merval cayó un 1,8% a media rueda, situándose en 1.996.860,86 puntos, mientras que en dólares retrocedió un 2,6% hasta los 1.461,14 puntos. Los bonos soberanos registraron bajas promedio del 0,2%, reflejando desarmes de posiciones en emisiones dolarizadas.

Sin embargo, algunas empresas destacaron con alzas: Globant subió un 1% a 67,73 dólares, MercadoLibre avanzó un 0,5% a 2.420,45 dólares y Corporación América creció un 0,6% a 20,79 dólares.

En el mercado de renta fija, las tasas de interés reflejaron la cautela inversora: los depósitos a plazo fijo a 30 días en pesos superaron el 55% anual, mientras que la tasa de caución bursátil se estabilizó en 49,5%, tras picos intradiarios cercanos al 150% en días previos.

