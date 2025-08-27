En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El riesgo país alcanzó los 850 puntos y volvieron a caer los bonos y acciones

El mercado local operó bajo una fuerte volatilidad, influenciada por altas tasas de interés y un clima político tenso, agravado por acusaciones de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis).

27/08/2025 | 15:57Redacción Cadena 3

FOTO: Volvió a subir el riesgo país y alcanzó los 850 puntos este miércoles. (Archivo)

El riesgo país escaló este miércoles a 850 puntos básicos, un aumento de 21 unidades respecto al cierre anterior, lo que muestra la creciente desconfianza de los inversores en la estabilidad económica y política del país. 

Este indicador, que mide la probabilidad de incumplimiento de deuda en comparación con Estados Unidos, se vio impactado por una nueva caída en los precios de los bonos soberanos, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral, problemas financieros internos y recientes denuncias de corrupción.

La suba del riesgo país complica los objetivos del Gobierno de Javier Milei, que busca reducir este indicador a un rango de 300 a 400 puntos para facilitar la refinanciación de los vencimientos en dólares previstos para 2026. 

Una mejora en este índice es crucial para que Argentina pueda regresar a los mercados voluntarios de deuda y gestionar los elevados compromisos financieros que le esperan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mercado local operó bajo una fuerte volatilidad, influenciada por altas tasas de interés y un clima político tenso, agravado por acusaciones de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). 

Este escándalo coincidió con la campaña hacia las elecciones legislativas de medio término, lo que incrementó la incertidumbre. 

En paralelo, el Banco Central (BCRA) implementó un aumento de encajes, permitiendo su integración con títulos de una próxima licitación, como parte de una estrategia para absorber liquidez y asegurar el rollover de vencimientos. El Tesoro, por su parte, llevó a cabo una licitación clave para enfrentar compromisos por 7,7 billones de pesos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el ámbito bursátil, el índice S&P Merval cayó un 1,8% a media rueda, situándose en 1.996.860,86 puntos, mientras que en dólares retrocedió un 2,6% hasta los 1.461,14 puntos. Los bonos soberanos registraron bajas promedio del 0,2%, reflejando desarmes de posiciones en emisiones dolarizadas. 

Sin embargo, algunas empresas destacaron con alzas: Globant subió un 1% a 67,73 dólares, MercadoLibre avanzó un 0,5% a 2.420,45 dólares y Corporación América creció un 0,6% a 20,79 dólares.

En el mercado de renta fija, las tasas de interés reflejaron la cautela inversora: los depósitos a plazo fijo a 30 días en pesos superaron el 55% anual, mientras que la tasa de caución bursátil se estabilizó en 49,5%, tras picos intradiarios cercanos al 150% en días previos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/


Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho